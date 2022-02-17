Сергеев: «Приоритет – играть в топ-лиге Европы. Мне нравится «Боруссия»

Нападающий «Зенита» Иван Сергеев рассказал о желании попробовать свои силы в Европе.

– Ты много смотришь европейский футбол. Кто сейчас для тебя ориентир?

– Левандовски, Лукаку, Бензема. Ибрагимович в 40 лет не перестает удивлять.

– Ты представляешь себя в футболе в таком возрасте?

– Главное, чтобы здоровье не подвело и как можно дольше играть.

– Иван Ломаев сравнивал тебя с Джейми Варди. Как тебе?

– Я тоже из КФК прорвался в Премьер-лигу, поэтому Ваня меня с ним сравнил. Приятно, что он говорит так.

Но мне главное – не останавливаться, а теперь зарекомендовать себя на уровне РПЛ. Кстати, читал биографию Варди, интересная история.

– Ты как-то говорил, что мечтаешь играть за дортмундскую «Боруссию». Почему за нее?

– Не то что мечтаю. Приоритет есть – играть в топ-лиге Европы. «Боруссия» мне просто нравится, смотрю ее игры. У Дортмунда молодая команда, топ-форварды там раскрываются.