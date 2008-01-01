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    Сергеев: «Приоритет – играть в топ-лиге Европы. Мне нравится «Боруссия»

    Нападающий «Зенита» Иван Сергеев рассказал о желании попробовать свои силы в Европе.

    – Ты много смотришь европейский футбол. Кто сейчас для тебя ориентир?

    – Левандовски, Лукаку, Бензема. Ибрагимович в 40 лет не перестает удивлять.

    – Ты представляешь себя в футболе в таком возрасте?

    – Главное, чтобы здоровье не подвело и как можно дольше играть.

    Иван Ломаев сравнивал тебя с Джейми Варди. Как тебе?

    – Я тоже из КФК прорвался в Премьер-лигу, поэтому Ваня меня с ним сравнил. Приятно, что он говорит так.

    Но мне главное – не останавливаться, а теперь зарекомендовать себя на уровне РПЛ. Кстати, читал биографию Варди, интересная история.

    – Ты как-то говорил, что мечтаешь играть за дортмундскую «Боруссию». Почему за нее?

    – Не то что мечтаю. Приоритет есть – играть в топ-лиге Европы. «Боруссия» мне просто нравится, смотрю ее игры. У Дортмунда молодая команда, топ-форварды там раскрываются.

    • Сергеев перешел в «Зенит» из «Крыльев Советов».
    • Он забил 6 голов в 18 матчах РПЛ.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 09:44
    Комментарии2
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      Рейтинг: +1923

      ItalianFootball 53 минуты назад

      Дружок, для Боруссии ты уже стар) 26 лет там это 36 в другом клубе.

      0
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      Рейтинг: +32424

      zra78 1 час назад

      А пойдёшь а аренду в Сочи

      0
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