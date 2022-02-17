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  • Сергеев: «Приоритет – играть в топ-лиге Европы. Мне нравится «Боруссия»

Сергеев: «Приоритет – играть в топ-лиге Европы. Мне нравится «Боруссия»

17 февраля 2022, 09:44
9

Нападающий «Зенита» Иван Сергеев рассказал о желании попробовать свои силы в Европе.

– Ты много смотришь европейский футбол. Кто сейчас для тебя ориентир?

– Левандовски, Лукаку, Бензема. Ибрагимович в 40 лет не перестает удивлять.

– Ты представляешь себя в футболе в таком возрасте?

– Главное, чтобы здоровье не подвело и как можно дольше играть.

Иван Ломаев сравнивал тебя с Джейми Варди. Как тебе?

– Я тоже из КФК прорвался в Премьер-лигу, поэтому Ваня меня с ним сравнил. Приятно, что он говорит так.

Но мне главное – не останавливаться, а теперь зарекомендовать себя на уровне РПЛ. Кстати, читал биографию Варди, интересная история.

– Ты как-то говорил, что мечтаешь играть за дортмундскую «Боруссию». Почему за нее?

– Не то что мечтаю. Приоритет есть – играть в топ-лиге Европы. «Боруссия» мне просто нравится, смотрю ее игры. У Дортмунда молодая команда, топ-форварды там раскрываются.

  • Сергеев перешел в «Зенит» из «Крыльев Советов».
  • Он забил 6 голов в 18 матчах РПЛ.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Боруссия Д Сергеев Иван
Комментарии (9)
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zra78
1645080893
А пойдёшь а аренду в Сочи
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ItalianFootball
1645081686
Дружок, для Боруссии ты уже стар) 26 лет там это 36 в другом клубе.
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portero
1645086336
Мечтать не вредно, вот хотел бы на тебя сегодня посмотреть, а то Боруссия, сам же говоришь молодая команда, зачем им старичок как ты...
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lysenkoff
1645087867
Ничего не показав, мечтает... Мечтать не вредно, вредно не мечтать)))
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paracetamol
1645091950
В Зените заиграй сначала, а там видно будет. Мечтатель!
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MaxRnD
1645098305
По содержанию сейчас всё-таки наверное ближе Белоруссия, а не Боруссия
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zigbert
1645102031
В Зените за место в составе будут сложности с конкуренцией. Сумеешь преодолеть этот этап в карьере, тогда можно будет задуматься о топ-лиге Европы.
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