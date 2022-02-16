Агент Маньяков – о смягчении лимита на легионеров в РПЛ: «Нет опасения, что будут приезжать менее квалифицированные игроки»

Футбольный агент Александр Маньяков оценил планирующееся изменение лимита на легионеров в РПЛ. Он будет более мягким.

«У меня нет опасения, что с расширением лимита на легионеров будут приезжать менее квалифицированные футболисты. Времена прошли, когда бразильцев брали с пляжей и привозили в Премьер-лигу. Клубы, беря низкоуровневых иностранцев, рискуют деньгами, местом в турнирной таблице, поэтому берут иностранцев неплохого качества. Конечно, исключения есть.

Однако те, кто работают системно на трансферном рынке, откровенных «пассажиров» не берут. Деньги, которые будут платиться за легионеров, помогут клубам самодисциплинироваться. Зная, что легионер сопоставим по уровню с россиянином, клубы предпочтут брать своего футболиста, чем везти второразрядного иностранца. Так будет выгодней.

Ну, и надо помнить, что денег в России стало меньше. Мы видим, что топовые легионеры приезжают только в самые богатые клубы. Та же «Уфа» уже не может себе позволить игрока уровня Сильвестра Игбуна, который когда-то начинал свою российскую карьеру именно там. Сейчас такой игрок слишком дорогой для них», – сказал Маньяков.

Сейчас в РПЛ действует формула «8 иностранцев + 17 россиян».

Лимит касается только заявки команд, а на поле могут выходить хоть все легионеры одновременно.

РПЛ возобновится на следующей неделе.

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