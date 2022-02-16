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  • Агент Маньяков – о смягчении лимита на легионеров в РПЛ: «Нет опасения, что будут приезжать менее квалифицированные игроки»

Агент Маньяков – о смягчении лимита на легионеров в РПЛ: «Нет опасения, что будут приезжать менее квалифицированные игроки»

16 февраля 2022, 21:21
3

Футбольный агент Александр Маньяков оценил планирующееся изменение лимита на легионеров в РПЛ. Он будет более мягким.

«У меня нет опасения, что с расширением лимита на легионеров будут приезжать менее квалифицированные футболисты. Времена прошли, когда бразильцев брали с пляжей и привозили в Премьер-лигу. Клубы, беря низкоуровневых иностранцев, рискуют деньгами, местом в турнирной таблице, поэтому берут иностранцев неплохого качества. Конечно, исключения есть.

Однако те, кто работают системно на трансферном рынке, откровенных «пассажиров» не берут. Деньги, которые будут платиться за легионеров, помогут клубам самодисциплинироваться. Зная, что легионер сопоставим по уровню с россиянином, клубы предпочтут брать своего футболиста, чем везти второразрядного иностранца. Так будет выгодней.

Ну, и надо помнить, что денег в России стало меньше. Мы видим, что топовые легионеры приезжают только в самые богатые клубы. Та же «Уфа» уже не может себе позволить игрока уровня Сильвестра Игбуна, который когда-то начинал свою российскую карьеру именно там. Сейчас такой игрок слишком дорогой для них», – сказал Маньяков.

  • Сейчас в РПЛ действует формула «8 иностранцев + 17 россиян».
  • Лимит касается только заявки команд, а на поле могут выходить хоть все легионеры одновременно.
  • РПЛ возобновится на следующей неделе.

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Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига
Комментарии (3)
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Hektor 84
1645037423
У этого маньякова что то с головой! Или устал считать нули в контрактах своих клиентов? Несет какой то бред про пляжных бразильцев. Бразилы игравшие в нулевых в ЦСКА, Спартаке, Локо были намного сильнее тех что сейчас заполонили эти клубы бзянит в том числе. Та и назвать Игбуна топовым легионером что такого надо было принять? Не ссы маньяков от этого формата твой бизнес не пострадает!
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житель СПб
1645046125
Я и не знал, что теперь и у маньяков есть агенты...
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