Онопко: «Верю, что Чернов сделает оборону «Спартака» более надежной»

Тренер сборной России Виктор Онопко оценил трансфер защитника «Крыльев Советов» Никиты Чернова в «Спартак». Он состоится летом.

– Вопрос о Чернове, с которым ты работал в ЦСКА. Удивило, что он перешел в «Спартак»?

– Нет. Грамотный, цепкий защитник, который хорошо видит поле и силен в отборе. Чтобы заиграть в ЦСКА, ему не хватало уверенности. К тому же он слишком болезненно реагировал на любые замечания, что рождало боязнь ошибиться.

А у защитника должны быть глаза убийцы, чтобы его боялись так же, как в свое время Сергея Игнашевича. Никиту ведь еще Фабио Капелло совсем молодым в сборную приглашал. И поверь, в свои 25 он еще может прибавить.

По крайней мере, сезон в «Крыльях» это подтвердил. А «Спартак» убедил, что Чернов – тот, кто сделает его оборону более надежной. И я в это верю!