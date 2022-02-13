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    Онопко: «Верю, что Чернов сделает оборону «Спартака» более надежной»

    Тренер сборной России Виктор Онопко оценил трансфер защитника «Крыльев Советов» Никиты Чернова в «Спартак». Он состоится летом.

    – Вопрос о Чернове, с которым ты работал в ЦСКА. Удивило, что он перешел в «Спартак»?

    – Нет. Грамотный, цепкий защитник, который хорошо видит поле и силен в отборе. Чтобы заиграть в ЦСКА, ему не хватало уверенности. К тому же он слишком болезненно реагировал на любые замечания, что рождало боязнь ошибиться.

    А у защитника должны быть глаза убийцы, чтобы его боялись так же, как в свое время Сергея Игнашевича. Никиту ведь еще Фабио Капелло совсем молодым в сборную приглашал. И поверь, в свои 25 он еще может прибавить.

    По крайней мере, сезон в «Крыльях» это подтвердил. А «Спартак» убедил, что Чернов – тот, кто сделает его оборону более надежной. И я в это верю!

    • Чернов – воспитанник ЦСКА.
    • За «Крылья» он выступает с июля 2019 года, провел 76 матчей, забил 5 голов и сделал 4 ассиста.
    • Рыночная стоимость россиянина – 1,7 миллиона евро.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    13.02.2022 23:29
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