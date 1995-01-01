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    Примера. «Атлетико» в меньшинстве вырвал победу над «Хетафе» (4:3) и опередил «Барселону»

    «Атлетико» в 24-м туре чемпионата Испании переиграл «Хетафе». Победа достигнута благодаря голу на 89-й минуте.

    С 58-й минуты хозяева играли в меньшинстве.

    «Атлетико» и «Хетафе» не забивали друг другу 7+ мячей с 2013 года, когда мадридцы победили 7:0.

    «Атлетико» поднялся в зону Лиги чемпионов. «Хетафе» остался 15-м.

    Испания. Примера. 24-й тур

    Атлетико – Хетафе – 4:3 (3:3)

    Голы: 1:0 – Корреа, 19; 2:0 – Кунья, 27; 2:1 – Майорал, 30; 2:2 – Унал, 37 (с пенальти); 2:3 – Унал, 42 (с пенальти); 3:3 – Корреа, 45+4; 4:3 – Эрмосо, 89.

    Удаления: Фелипе, 58 – нет.

    Календарь Примеры

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    Источник: Бомбардир.ру

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