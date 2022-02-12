Агент Грандо отказался комментировать интерес «Краснодара»

Фабио Байтлер, агент вратаря «Гремио» Габриэля Грандо, не подтвердил, но и не опроверг интерес к футболисту со стороны «Краснодара».
«Извините, но я не говорю о переговорах, связанных с моими игроками. Габриэль – самый перспективный и многообещающий игрок на своей позиции в Бразилии. Это нормально, что его хотят купить многие клубы», – сказал агент.
- Бразилец стоит 7 миллионов евро, его контракт действует до 2025 года.
- Грандо – воспитанник «Гремио».
- В «Краснодаре» сейчас 5 южноамериканцев.
Источник: Sport24