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    Агент Грандо отказался комментировать интерес «Краснодара»

    Фабио Байтлер, агент вратаря «Гремио» Габриэля Грандо, не подтвердил, но и не опроверг интерес к футболисту со стороны «Краснодара».

    «Извините, но я не говорю о переговорах, связанных с моими игроками. Габриэль – самый перспективный и многообещающий игрок на своей позиции в Бразилии. Это нормально, что его хотят купить многие клубы», – сказал агент.

    • Бразилец стоит 7 миллионов евро, его контракт действует до 2025 года.
    • Грандо – воспитанник «Гремио».
    • В «Краснодаре» сейчас 5 южноамериканцев.

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    «Краснодар» претендует на вратаря «Гремио» Грандо

    Источник: Sport24

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