Сигурдссон: «Карпин душевный, но если ты натворил ошибок, он беспощаден»

Исландский защитник Рагнар Сигурдссон поделился воспоминаниями о работе с Валерием Карпиным в «Ростове».

- Карпин вроде бы такой же, как и Бердыев, по отношению к дисциплине, да?

— Абсолютно — он очень требовательный, всегда хочет большего на поле от игроков. Уделяет большое внимание правильному питанию, всегда поможет советом, если обратишься.

Он самый подкованный в тактике тренер, который у меня был, особенно хорош в построении защиты.

У нас было много теории, где он подробно рассказывал игрокам, где они должны находиться в определенной ситуации и всегда оказывался прав, так что он реально хорош.

— При этом вне поля Карпин дружелюбен с игроками, может подойти, обнять.

— Да, он на одной волне, это круто. Он душевный, любит шутить, это улучшает атмосферу в команде, но если ты натворил ошибок, то он беспощаден, и ты точно получишь свою жесткую критику.

Некоторым игрокам это нравится, другим — нет, но по результатам видно, какой он тренер. И сейчас он отлично работает в сборной России — очевидно, что команда на правильном пути.

Я не был удивлен его назначению. Карпин — одна из величин российского футбола, поэтому нормально, что в РФС выбрали именно его.