Сигурдссон: «Карпин душевный, но если ты натворил ошибок, он беспощаден»

Исландский защитник Рагнар Сигурдссон поделился воспоминаниями о работе с Валерием Карпиным в «Ростове».
- Карпин вроде бы такой же, как и Бердыев, по отношению к дисциплине, да?
— Абсолютно — он очень требовательный, всегда хочет большего на поле от игроков. Уделяет большое внимание правильному питанию, всегда поможет советом, если обратишься.
Он самый подкованный в тактике тренер, который у меня был, особенно хорош в построении защиты.
У нас было много теории, где он подробно рассказывал игрокам, где они должны находиться в определенной ситуации и всегда оказывался прав, так что он реально хорош.
— При этом вне поля Карпин дружелюбен с игроками, может подойти, обнять.
— Да, он на одной волне, это круто. Он душевный, любит шутить, это улучшает атмосферу в команде, но если ты натворил ошибок, то он беспощаден, и ты точно получишь свою жесткую критику.
Некоторым игрокам это нравится, другим — нет, но по результатам видно, какой он тренер. И сейчас он отлично работает в сборной России — очевидно, что команда на правильном пути.
Я не был удивлен его назначению. Карпин — одна из величин российского футбола, поэтому нормально, что в РФС выбрали именно его.
- Сигурдссон выступал за «Ростов» с 2018 по 2020 год.
- В России он также играл за «Краснодар» и «Рубин».
- Карпин ушел в сборную России прошлым летом.