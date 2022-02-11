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    Сигурдссон: «Карпин душевный, но если ты натворил ошибок, он беспощаден»

    Исландский защитник Рагнар Сигурдссон поделился воспоминаниями о работе с Валерием Карпиным в «Ростове».

    - Карпин вроде бы такой же, как и Бердыев, по отношению к дисциплине, да?

    — Абсолютно — он очень требовательный, всегда хочет большего на поле от игроков. Уделяет большое внимание правильному питанию, всегда поможет советом, если обратишься.

    Он самый подкованный в тактике тренер, который у меня был, особенно хорош в построении защиты.

    У нас было много теории, где он подробно рассказывал игрокам, где они должны находиться в определенной ситуации и всегда оказывался прав, так что он реально хорош.

    — При этом вне поля Карпин дружелюбен с игроками, может подойти, обнять.

    — Да, он на одной волне, это круто. Он душевный, любит шутить, это улучшает атмосферу в команде, но если ты натворил ошибок, то он беспощаден, и ты точно получишь свою жесткую критику.

    Некоторым игрокам это нравится, другим — нет, но по результатам видно, какой он тренер. И сейчас он отлично работает в сборной России — очевидно, что команда на правильном пути.

    Я не был удивлен его назначению. Карпин — одна из величин российского футбола, поэтому нормально, что в РФС выбрали именно его.

    • Сигурдссон выступал за «Ростов» с 2018 по 2020 год.
    • В России он также играл за «Краснодар» и «Рубин».
    • Карпин ушел в сборную России прошлым летом.

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    Источник: Sport24

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