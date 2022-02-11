Камано выбыл из-за травмы до марта

Нападающий «Локомотива» Франсуа Камано вернется к тренировкам в общей группе в марте.

Дополнительное обследование 25-летнего гвинейца показало признаки повреждения мышц задней группы.

Ранее сообщалось, что переход Камано в «Труа» сорвался из-за выявленной на медосмотре травмы бедра.

В этом сезоне Камано забил забил 3 гола и сделал 1 ассист в 18 матчах.

«Локо» купил вингера в августе 2020 года у «Бордо» за 5,5 миллиона евро.