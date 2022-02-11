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    Камано выбыл из-за травмы до марта

    Нападающий «Локомотива» Франсуа Камано вернется к тренировкам в общей группе в марте.

    Дополнительное обследование 25-летнего гвинейца показало признаки повреждения мышц задней группы.

    Ранее сообщалось, что переход Камано в «Труа» сорвался из-за выявленной на медосмотре травмы бедра.

    • В этом сезоне Камано забил забил 3 гола и сделал 1 ассист в 18 матчах.
    • «Локо» купил вингера в августе 2020 года у «Бордо» за 5,5 миллиона евро.

    Переход Камано в «Труа» сорвался. Игрок «Локо» не прошел медосмотр (Фабрис Хокинс)

    «Труа» сможет выкупить Камано у «Локомотива» за 5 миллионов

    Камано может перейти из «Локомотива» в «Труа»

    Источник: твиттер «Локомотива»

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