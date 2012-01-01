Лучший бомбардир Лиги конференций Кабрал получает в «Фиорентине» столько же, сколько Кокорин

Стала известна зарплата новичка «Фиорентины» Артура Кабрала.

По информации Grand Hotel Calciomercato, лучший бомбардир этой Лиги конференций будет зарабатывать в итальянском клубе 1,8 миллиона евро в год. Россиянин Александр Кокорин получает в «Фиорентине» столько же.

Кабрал перешел в «Фиорентину» из «Базеля».

По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, сумма трансфера составила 14,5 миллиона евро плюс 2 миллиона бонусов.

Кокорин в последний раз выходил на поле месяц назад – 10 января.

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