Стала известна зарплата новичка «Фиорентины» Артура Кабрала.
По информации Grand Hotel Calciomercato, лучший бомбардир этой Лиги конференций будет зарабатывать в итальянском клубе 1,8 миллиона евро в год. Россиянин Александр Кокорин получает в «Фиорентине» столько же.
- Кабрал перешел в «Фиорентину» из «Базеля».
- По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, сумма трансфера составила 14,5 миллиона евро плюс 2 миллиона бонусов.
- Кокорин в последний раз выходил на поле месяц назад – 10 января.
Источник: Grand Hotel Calciomercato