Лучший бомбардир Лиги конференций Кабрал получает в «Фиорентине» столько же, сколько Кокорин

Стала известна зарплата новичка «Фиорентины» Артура Кабрала.

По информации Grand Hotel Calciomercato, лучший бомбардир этой Лиги конференций будет зарабатывать в итальянском клубе 1,8 миллиона евро в год. Россиянин Александр Кокорин получает в «Фиорентине» столько же.