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  • Лучший бомбардир Лиги конференций Кабрал получает в «Фиорентине» столько же, сколько Кокорин

Лучший бомбардир Лиги конференций Кабрал получает в «Фиорентине» столько же, сколько Кокорин

11 февраля 2022, 11:35
6

Стала известна зарплата новичка «Фиорентины» Артура Кабрала.

По информации Grand Hotel Calciomercato, лучший бомбардир этой Лиги конференций будет зарабатывать в итальянском клубе 1,8 миллиона евро в год. Россиянин Александр Кокорин получает в «Фиорентине» столько же.

  • Кабрал перешел в «Фиорентину» из «Базеля».
  • По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, сумма трансфера составила 14,5 миллиона евро плюс 2 миллиона бонусов.
  • Кокорин в последний раз выходил на поле месяц назад – 10 января.

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Источник: Grand Hotel Calciomercato
Италия. Серия А Фиорентина Кокорин Александр Кабрал Артур
Комментарии (6)
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Fusballer
1644568807
Сравнили тоже. Сашка круче.
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vmonomah17
1644569611
Саня не играет по политическим причинам))
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serppion
1644571720
Саньку вся Россия знает, а кто такой Кабрала? То, что он лучший бомбардир Лиги конференций - для нас не аргумент.
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Вомбат
1644573806
Все равно это гораздо меньше, чем 3.5 млн евро, которые Кокорин имел в Зените и Спартаке, а по сравнению с 5 млн евро, которые он имел в Динамо, вообще копейки. Кокорин, можно сказать, филантроп, благотворительностью в пользу Фиорентины занимается.
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JTherry
1644574451
когда "Северный поток-2" заработает, тогда и Коко заиграет...) может быть... а "получать столько же, сколько Коко" - так Кабралу играть нужно лучше, чтобы "получать" больше, справедливости в жизни нет и быть не может...
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