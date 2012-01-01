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    Лучший бомбардир Лиги конференций Кабрал получает в «Фиорентине» столько же, сколько Кокорин

    Стала известна зарплата новичка «Фиорентины» Артура Кабрала.

    По информации Grand Hotel Calciomercato, лучший бомбардир этой Лиги конференций будет зарабатывать в итальянском клубе 1,8 миллиона евро в год. Россиянин Александр Кокорин получает в «Фиорентине» столько же.

    • Кабрал перешел в «Фиорентину» из «Базеля».
    • По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, сумма трансфера составила 14,5 миллиона евро плюс 2 миллиона бонусов.
    • Кокорин в последний раз выходил на поле месяц назад – 10 января.

    Кокорин не попал в итоговую заявку «Фиорентины» на матч с «Аталантой»

    «Где-то рассмеялся Кокорин». Ургант – о 5-матчевой безголевой серии Роналду

    Кокорин – в заявке «Фиорентины» на матч с «Аталантой». Он месяц не выходил на поле

    Источник: Grand Hotel Calciomercato

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    Сегодня, 11:35
    Комментарии4
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      Рейтинг: +3711

      serppion 13 минут назад

      Саньку вся Россия знает, а кто такой Кабрала? То, что он лучший бомбардир Лиги конференций - для нас не аргумент.

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      Рейтинг: +1520

      vmonomah17 48 минут назад

      Саня не играет по политическим причинам))

      0
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      Рейтинг: +12104

      Fusballer 1 час назад

      Сравнили тоже. Сашка круче.

      1
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      Рейтинг: +9225

      "supermax" > Fusballer 42 минуты назад

      если б он еще и забивал, то уровень его зп был бы недосягаемым для того же Кабрала

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