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  • Радимов – о сопернике «Зенита» в ЛЕ: «Если у «Бетиса» долго что-то не получается, то начинается истерика»

Радимов – о сопернике «Зенита» в ЛЕ: «Если у «Бетиса» долго что-то не получается, то начинается истерика»

10 февраля 2022, 11:00
5

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов рассказал о своих ожиданиях от противостояния «Зенита» и «Бетиса» в плей-офф Лиги Европы.

– Что думаете о шансах «Зенита» в матчах против «Бетиса»?

– Во-первых, в Санкт-Петербурге не сыграет Фекир из-за дисквалификации, и только что Каналес сдал положительный тест. А это два ведущих футболиста, которые ведут всю игру «Бетиса».

Во-вторых, мы недавно ездили на матч «Бетиса» с «Вильярреалом» и убедились в том, что это очень хорошая команда с очень хорошими исполнителями. Но «Бетису» попался крепкий соперник. Мы сидели наверху и видели, как грамотно перестраивается «Вильярреал», вообще не дает никакого пространства!

Если «Зенит» будет так же дисциплинирован, то шансы будут. А если кто-то где-то будет недобегать, то придется очень сложно.

Когда «Бетис» выходит вперед, то может смести любую команду. А если у него долго что-то не получается, то начинается истерика.

Виктор Онопко недавно сказал: «Фанаты «Бетиса» уверены, что «Зенит» будет разгромлен».

– Думаю, что болельщики «Зенита» тоже ждут разгрома «Бетиса».

– Но все видят, что соперник сейчас выше «Барселоны» и «Атлетико», боятся.

– К концу сезона «Барса» будет выше, вот увидите. И посчитайте, сколько «Бетис» сыграл за последнее время. У него матчи каждые два-три дня – и в Кубке Испании, и в чемпионате, причем он играет одним составом.

Футболисты устали: в матче с «Вильярреалом» у двоих ноги сводило. При этом все говорят, что у «Зенита» нет игрового ритма. Вот и посмотрим, как лучше – без ритма или с восемью играми подряд.

– А как лучше?

– Я не знаю. Я бы лучше с ритмом играл. Но тут и психологически тяжело: в Кубке Испании нельзя проигрывать.

Если бы я не посмотрел матч «Бетиса» вживую, то сказал бы, что у «Зенита» шансов минимум. Но сейчас, думаю, шансы 50 на 50.

«Зенит», конечно, не фаворит, но если сыграет четко и грамотно, то все может быть.

  • «Зенит» примет «Бетис» 17 февраля.
  • Ответный матч пройдет спустя неделю в Испании.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Лига Европы Зенит Бетис Радимов Владислав
Комментарии (5)
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Блямба
1644483272
"– К концу сезона «Барса» будет выше, вот увидите.." Здравая мысль,и всё.) Согласен,дальше обычное разглагольствование человека из "ниоткуда" в " никуда".. Больше ничего нового...
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Вомбат
1644483281
То ли выпил, то ли вкурил Радимов, впрочем он в нормальном состоянии интервью и не раздает.
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Павелий
1644490390
Если Радимов долго и часто даёт интервью, то у всех футбольных болельщиков начинается истерика. Пусть дальше идёт переписывается с бабами. Чем он дальше от футбола, тем всем лучше.
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Кронштадт65
1644509888
Ну, что будет со "спецами-комментаторами" после поражения ЗЕНИТа я могу представить. А если все таки ЗЕНИТ победит, вы ж от злости своей с ума сойдете. Идиоты - это Российская команда, мы и так свалились на 35 место. Да вам на ЗЕНИТ молиться надо. ЗЕНИТ ЧЕМПИОН!!!!!!!!!!!
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Hektor 84
1644518677
Дурик в Европе клубы , что играют в еврокубках играют каждые дня 2- 3. И так из сезона в сезон и они привыкли играть в таком ритме. А наши кривоножки раз в неделю играют. Четыре тура сыграли за месяц и все они устали или переутомились. Тренеры и говно эксперты со срач тв вечно придумывают им оправдания. Что только придумывать будете когда Бетис вас разорвет и пойдет дальше. Ведь измотанный играми в кубке и чемпе, и тут на тебе очело бзяниту порвал)))
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