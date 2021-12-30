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    Радимов – о сопернике «Зенита» в ЛЕ: «Если у «Бетиса» долго что-то не получается, то начинается истерика»

    Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов рассказал о своих ожиданиях от противостояния «Зенита» и «Бетиса» в плей-офф Лиги Европы.

    – Что думаете о шансах «Зенита» в матчах против «Бетиса»?

    – Во-первых, в Санкт-Петербурге не сыграет Фекир из-за дисквалификации, и только что Каналес сдал положительный тест. А это два ведущих футболиста, которые ведут всю игру «Бетиса».

    Во-вторых, мы недавно ездили на матч «Бетиса» с «Вильярреалом» и убедились в том, что это очень хорошая команда с очень хорошими исполнителями. Но «Бетису» попался крепкий соперник. Мы сидели наверху и видели, как грамотно перестраивается «Вильярреал», вообще не дает никакого пространства!

    Если «Зенит» будет так же дисциплинирован, то шансы будут. А если кто-то где-то будет недобегать, то придется очень сложно.

    Когда «Бетис» выходит вперед, то может смести любую команду. А если у него долго что-то не получается, то начинается истерика.

    Виктор Онопко недавно сказал: «Фанаты «Бетиса» уверены, что «Зенит» будет разгромлен».

    – Думаю, что болельщики «Зенита» тоже ждут разгрома «Бетиса».

    – Но все видят, что соперник сейчас выше «Барселоны» и «Атлетико», боятся.

    – К концу сезона «Барса» будет выше, вот увидите. И посчитайте, сколько «Бетис» сыграл за последнее время. У него матчи каждые два-три дня – и в Кубке Испании, и в чемпионате, причем он играет одним составом.

    Футболисты устали: в матче с «Вильярреалом» у двоих ноги сводило. При этом все говорят, что у «Зенита» нет игрового ритма. Вот и посмотрим, как лучше – без ритма или с восемью играми подряд.

    – А как лучше?

    – Я не знаю. Я бы лучше с ритмом играл. Но тут и психологически тяжело: в Кубке Испании нельзя проигрывать.

    Если бы я не посмотрел матч «Бетиса» вживую, то сказал бы, что у «Зенита» шансов минимум. Но сейчас, думаю, шансы 50 на 50.

    «Зенит», конечно, не фаворит, но если сыграет четко и грамотно, то все может быть.

    • «Зенит» примет «Бетис» 17 февраля.
    • Ответный матч пройдет спустя неделю в Испании.

    Петербургская телеведущая опубликовала переписку с Радимовым. Он называл ее сукой

    Радимов: «Если отталкиваться от последних результатов «Бетиса», то у «Зенита» нет шансов. Но у них переизбыток матчей»

    Радимов: «Матч с «Вильярреалом» – пример удачной игры против «Бетиса»

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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