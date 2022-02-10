Дзюба – Виллаш-Боашу: «Очень скучаю по вам»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба отреагировал на визит Андре Виллаш-Боаша на тренировку команды.

«Безумно счастлив был увидеть вас, мистер Виллаш-Боаш. Очень скучаю по вам», – написал Дзюба в инстаграме, прикрепив два совместных фото с португальцем.

Виллаш-Боаш возглавлял «Зенит» с марта 2014-го по май 2016-го года.

За этот период команда выиграла 3 трофея – чемпионат, Кубок и Суперкубок России.

В этом сезоне Дзюба провел 24 матча, забил 10 голов и сделал 9 ассистов.