Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Дзюба – Виллаш-Боашу: «Очень скучаю по вам»

10 февраля 2022, 08:39
16

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба отреагировал на визит Андре Виллаш-Боаша на тренировку команды.

«Безумно счастлив был увидеть вас, мистер Виллаш-Боаш. Очень скучаю по вам», – написал Дзюба в инстаграме, прикрепив два совместных фото с португальцем.

  • Виллаш-Боаш возглавлял «Зенит» с марта 2014-го по май 2016-го года.
  • За этот период команда выиграла 3 трофея – чемпионат, Кубок и Суперкубок России.
  • В этом сезоне Дзюба провел 24 матча, забил 10 голов и сделал 9 ассистов.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Еще по теме:
Филипенко оценил возвращение Дзюбы в «Спартак» 3
Дзюбе вынесли жестокий вердикт 5
Экс-спартаковец описал Дзюбу двумя словами 2
Источник: инстаграм Артема Дзюбы
Россия. Премьер-лига Зенит Дзюба Артем Виллаш-Боаш Андре
Комментарии (16)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
_Marqella_
1644473719
Боаш супер чел, очень позитивный...
Ответить
nik55
1644475407
Азмун уехал и сразу начал скучать---гомосек
Ответить
житель СПб
1644478887
Хорошая память об этом тренере осталась.
Ответить
Павелий
1644480066
Т.е. Азмун - не первая жертва харрасмента?
Ответить
NewLife
1644481751
Одной рукой держу Вашу фотографию, а другой рукой скучаю по Вам.
Ответить
Азбука
1644488673
Андре пришёл в Зенит с мечтой навести шорох в ЛЧ и под гарантии руководства о всемерной помощи. После введения пресловутого лимита, посчитал себя обманутым, а денежку срубить в Китае было легче. Хотя наверно и руководство Зенита, когда приглашала Андре, не думало, что так всё обернётся. Для меня после Виллаш-Боаша закончилась эпоха зенитовских амбиций. А хочется вернуться в те времена, когда любая топ команда в Европе не была ментальным космосом для Зенита.
Ответить
Plyash
1644489412
Лизни,Артёмка,вдруг позовёт...Это тренер от бога,он всё может и понимает.
Ответить
portero
1644491984
Любовь-морковь???
Ответить
Hektor 84
1644517575
Что тоже *******?))))
Ответить
Hektor 84
1644517594
п е д р и л а
Ответить
Главные новости
Самедов – о «Зените»: «Спартак» их вынес без шансов, там довольно нервозная атмосфера»
08:15
Месси ушел из сборной Аргентины, 145-миллионный трансфер «Ливерпуля», в «Локо» согласовали покупку двух игроков и другие новости
02:00
Глушаков одним словом отреагировал на уход Месси из сборной Аргентины
01:31
Гонду близок к уходу из ЦСКА
01:13
8
Ямаль побил рекорды Холанда и Мбаппе
01:00
Генич объяснил, почему «Спартак» не смог победить «Оренбург»
00:50
4
Реакция Моуринью на уход Месси из сборной Аргентины
00:43
Примера. «Барселона» разнесла «Райо Вальекано» – 5:2! У Рафиньи и Ямаля по дублю
00:30
Генич вынес вердикт по скандальному пенальти «Зенита»
00:23
6
Ямаль превзошел достижение Месси в «Барселоне»
00:16
Все новости
Все новости
Генич объяснил, почему «Спартак» не смог победить «Оренбург»
00:50
4
Генич вынес вердикт по скандальному пенальти «Зенита»
00:23
6
ЦСКА близок к покупке 10-миллионного форварда
Вчера, 23:49
9
Спиридонов: «Вся Россия считает Семака лицемером, даже «немытые»
Вчера, 23:19
18
Экс-футболист «Балтики» и «Факела» умер в 37 лет
Вчера, 22:57
1
Орлов: «Семак допустил педагогический просчет»
Вчера, 22:14
2
В Аргентине анонсировали трансфер «Краснодара»
Вчера, 21:57
1
Гурцкая объяснил поведение Талалаева: «Я испугался, что это будет поводом его уволить»
Вчера, 21:40
3
Легионер «Крыльев Советов»: «Я боялся возвращаться в РПЛ»
Вчера, 21:21
В «Локомотиве» согласовали покупку двух игроков
Вчера, 20:57
8
Гурцкая – о будущем Мостового: «Сейчас на повестке есть только один клуб»
Вчера, 20:42
5
Экс-тренер «Динамо»: «Очевидно же, что «Зенит» тащат судьи»
Вчера, 20:27
28
«Спартак» предложил 12 миллионов за полузащитника «Бетиса»
Вчера, 19:52
8
Лидер «Краснодара» улетел на неделю в Европу
Вчера, 19:41
1
Агент Дивеева – об удалении в матче с «Факелом»: «По духу футбола надо отменять»
Вчера, 19:19
7
«Рома» увеличила предложение по бразильцу из «Зенита»
Вчера, 18:51
16
Семин раскритиковал «Спартак»: «Такие осечки непозволительны»
Вчера, 18:38
6
Кордоба прокомментировал отмененный пенальти в ворота «Краснодара» в игре с «Ростовом»
Вчера, 18:24
Мостовой – о тренере «Балтики»: «Как он рот посмел свой открыть? Физруки, блин»
Вчера, 18:17
7
«Рубин» нашел замену для Даку в Колумбии
Вчера, 18:06
2
Орлов обвинил судью в удалении Дивеева в матче «Факел» – «Зенит»
Вчера, 17:51
16
Ведерников из «Оренбурга» прошелся по игрокам «Спартака»: «Солари любит полежать, бедный Даку бегал в соплях»
Вчера, 17:30
36
Бителло отреагировал на слова Тюкавина о бразильцах в «Динамо»
Вчера, 17:17
1
Ташуев – о «Балтике»: «Так играют «ПСЖ» и «Барселона»
Вчера, 16:58
7
Пиняев прокомментировал продажу лидеров «Локомотива»
Вчера, 16:55
3
«Ростов» обратился в ЭСК РФС по двум эпизодам матча с «Краснодаром»
Вчера, 16:38
25
Ванда отреагировала на необычные сексуальные утехи Макси Лопеса в Москве
Вчера, 16:34
2
Новая информация о переходе Головина в «Зенит»
Вчера, 16:28
18
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+