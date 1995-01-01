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    Дзюба – Виллаш-Боашу: «Очень скучаю по вам»

    Нападающий «Зенита» Артем Дзюба отреагировал на визит Андре Виллаш-Боаша на тренировку команды.

    «Безумно счастлив был увидеть вас, мистер Виллаш-Боаш. Очень скучаю по вам», – написал Дзюба в инстаграме, прикрепив два совместных фото с португальцем.

    • Виллаш-Боаш возглавлял «Зенит» с марта 2014-го по май 2016-го года.
    • За этот период команда выиграла 3 трофея – чемпионат, Кубок и Суперкубок России.
    • В этом сезоне Дзюба провел 24 матча, забил 10 голов и сделал 9 ассистов.

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    Дзюба перед тренировкой станцевал с Барриосом

    Источник: инстаграм Артема Дзюбы

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    Сегодня, 08:39
    Комментарии8
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      Рейтинг: +5080

      Павелий 9 минут назад

      Т.е. Азмун - не первая жертва харрасмента?

      0
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      Рейтинг: +13764

      житель СПб 29 минут назад

      Хорошая память об этом тренере осталась.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +6624

      nik55 1 час назад

      Азмун уехал и сразу начал скучать---гомосек

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +2723

      ПалкоВводецъ 1 час назад

      Хороший был тогда составчик. Гоняли хряков не по детски, отгружая им пятёрочки. Впрочем Зенит перешёл на другой уровень. Авоську свиньям расширили до семи. Гыгыгы

      4
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      Рейтинг: +4455

      _Marqella_ 1 час назад

      Боаш супер чел, очень позитивный...

      3
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      Рейтинг: +255

      кaстрюлька 2 часа назад

      Боаш тоже что ль из престарелых гомосеков ?

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      Рейтинг: +2723

      ПалкоВводецъ > кaстрюлька 1 час назад

      Кто о чем, а свиньи о своём, родном и близком. Гыгыгы

      3
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      Рейтинг: +5906

      Semenycch 2 часа назад

      О хорошем человеке и память хорошая.

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