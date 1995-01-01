Дзюба – Виллаш-Боашу: «Очень скучаю по вам»

Т.е. Азмун - не первая жертва харрасмента?
Нападающий «Зенита» Артем Дзюба отреагировал на визит Андре Виллаш-Боаша на тренировку команды.
«Безумно счастлив был увидеть вас, мистер Виллаш-Боаш. Очень скучаю по вам», – написал Дзюба в инстаграме, прикрепив два совместных фото с португальцем.
- Виллаш-Боаш возглавлял «Зенит» с марта 2014-го по май 2016-го года.
- За этот период команда выиграла 3 трофея – чемпионат, Кубок и Суперкубок России.
- В этом сезоне Дзюба провел 24 матча, забил 10 голов и сделал 9 ассистов.
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