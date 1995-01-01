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    Виллаш-Боаш посетил тренировку «Зенита»

    Бывший главный тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш приехал в португальский Лагуш, где проводит сбор петербургская команда.

    Он встретился с Сергеем Семаком, Анатолием Тимощуком и Артемом Дзюбой.

    • Виллаш-Боаш возглавлял «Зенит» с 2014 по 2016 год.
    • При нем команда выиграла РПЛ, Кубок и Суперкубок России.

    A Bola: Виллаш-Боаш отказал «Бешикташу»

    Орлов: «Фалькао и Моутинью почти перешли в «Зенит», но лимит ужесточили. Виллаш-Боаш всe время орал: «Спасибо Мутко! Он развалил!»

    Виллаш-Боаш: «Я бы не хотел работать в «Спартаке»

    Источник: ютуб-канал «Зенита»

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    Комментарии7
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      Рейтинг: +836

      вальтер79 7 минут назад

      боаш наш человек тренер топчик)))))

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      Рейтинг: +6282

      R_a_i_n 13 минут назад

      Бомжи заверещали(жителю не относится)

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3698

      tarasofka 18 минут назад

      хрячью позорному пятёрочку при нём отгрузили. чёт вспомнилось)

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      Рейтинг: +6282

      R_a_i_n > tarasofka 11 минут назад

      Ты все-таки не догнал свой радужный отряд, жаль-жаль)))

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      Рейтинг: +5898

      Semenycch 37 минут назад

      С большим удовольствием смотрю это видео. Виллаш-Боаш удивительный тренер и человек с большой душой!

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      Рейтинг: +6282

      R_a_i_n > Semenycch 12 минут назад

      А ты удивительный мразотный пользователь данного сайта, который любит насрать на ветках Спартака))) С большой дыркой в жопе!!!

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      Рейтинг: +13752

      житель СПб 43 минуты назад

      Ба! Старые знакомые! Хороший тренер, с которым у Зенита связано много хорошего...

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