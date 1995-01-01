Виллаш-Боаш посетил тренировку «Зенита»

боаш наш человек тренер топчик)))))
Бывший главный тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш приехал в португальский Лагуш, где проводит сбор петербургская команда.
Он встретился с Сергеем Семаком, Анатолием Тимощуком и Артемом Дзюбой.
- Виллаш-Боаш возглавлял «Зенит» с 2014 по 2016 год.
- При нем команда выиграла РПЛ, Кубок и Суперкубок России.
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