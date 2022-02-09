Левандовски хочет завершить карьеру в «Реале». Его купят, если не получится с Холандом (AS)

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски может перейти в «Реал».
По информации AS, 33-летний поляк решил покинуть немецкий клуб летом. Он сказал своим агентам работать над переходом в «Реал», в котором хочет завершить карьеру.
Переход Левандовски в «Реал» может состояться в случае срыва перехода форварда «Боруссии» Эрлинга Холанда в мадридский клуб.
- Левандовски забил 24 гола и отдал 2 ассиста в 21 матче сезона Бундеслиги.
- Его контракт с «Баварией» истекает летом 2023 года.
- Рыночная стоимость – 50 миллионов евро.
Источник: AS