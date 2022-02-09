Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай футболиста по его дому
    Тест: угадай футболиста по его дому
    2 Рейтинг. Лучшие игроки в истории чемпионата России: вратари
    Рейтинг. Лучшие игроки в истории чемпионата России: вратари
    3 Тест для трансформеров: какой вы российский стадион?
    Тест для трансформеров: какой вы российский стадион?

    Левандовски хочет завершить карьеру в «Реале». Его купят, если не получится с Холандом (AS)

    Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски может перейти в «Реал».

    По информации AS, 33-летний поляк решил покинуть немецкий клуб летом. Он сказал своим агентам работать над переходом в «Реал», в котором хочет завершить карьеру.

    Переход Левандовски в «Реал» может состояться в случае срыва перехода форварда «Боруссии» Эрлинга Холанда в мадридский клуб.

    • Левандовски забил 24 гола и отдал 2 ассиста в 21 матче сезона Бундеслиги.
    • Его контракт с «Баварией» истекает летом 2023 года.
    • Рыночная стоимость – 50 миллионов евро.

    Джикия: «Если бы я играл с Левандовски один на один, на матч бы не приехал»

    Левандовски – о Холанде: «Большой потенциал не означает, что игрок станет звездой на многие годы»

    Левандовски – о Месси: «В возрасте Роналду ему будет сложнее сохранять прежнюю статистику по голам»

    Источник: AS

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 14:51
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +10774

      playsh 1 час назад

      Зачем? Великолепно играет на своём месте,в "своём" уже клубе,не менее великом.
      От добра добра не ищут,тем более в таком возрасте и в совершенно другом чемпионате по своему стилю.При всём уважении,Левандовский всё же не Роналду.

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    93912
    #3
    Рубик Докоян
    77207
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68738
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru