Главные новости дня. Переходные матчи между РПЛ и ФНЛ могут отменить, «Спартак» впервые победил при Ваноли

28-летний Зиеш объявил о завершении карьеры в сборной Марокко. У него конфликт с тренером.

«Базель» может купить Чалова, если ЦСКА захочет его продать.

Переходные матчи между РПЛ и ФНЛ могут отменить.

Дебютный гол Николсона в матче с «Уралом» помог «Спартаку» впервые победить при Ваноли.

Макарчук перешел из «Балтики» в «Сочи» за 50+ миллионов рублей. Им интересовался «Спартак».

«Зенит» может экстренно подписать вратаря. С «Бетисом», вероятно, сыграет Одоевский.

36-летний Ари стал игроком «Атлетико Сеаренсе». Он владелец клуба.

Экс-игрок «Тоттенхэма» и сборной Бельгии Мусса Дембеле закончил карьеру в 34 года.

Зидан попросил руководство «ПСЖ» купить Роналду (Daily Mirror).

Зума ударил кошку ногой и извинился на свое поведение.