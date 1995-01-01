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    36-летний Ари стал игроком «Атлетико Сеаренсе». Он владелец клуба

    Бывший нападающий «Краснодара» и «Спартака» Ари перешел в «Атлетико Сеаренсе» из бразильской Серии С.

    36-летний экс-игрок сборной России – владелец и крупнейший инвестор этого клуба.

    • Ари выступал за «Краснодар» с 2013 по 2021 год.
    • Он был без клуба с лета.
    • В прошлом сезоне форвард забил 2 гола в 13 матчах.

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    Ари: «Из российских клубов звонят, спрашивают, но конкретных предложений нет»

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    Источник: инстаграм «Атлетико Сеаренсе»

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    Сегодня, 11:33
    Комментарии3
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      Рейтинг: +4546

      Блямба 9 минут назад


      "Сам себе режиссёр."
      "Ты супер!»
      «Лучше всех!»
      «Поле чудес» ..
      Да ладно,"русский парень в огне не горит,
      русский парень в воде не тонет. "(с)
      Молодец,хули..Одобрялово.

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      Рейтинг: +4202

      Бомбардиръ 1 час назад

      Сам с собой подписал контракт, и его правая рука пожала его левую)

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      Рейтинг: +10715

      playsh > Бомбардиръ 47 минут назад

      Бизнесмен,однако...

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