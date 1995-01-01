36-летний Ари стал игроком «Атлетико Сеаренсе». Он владелец клуба

Бывший нападающий «Краснодара» и «Спартака» Ари перешел в «Атлетико Сеаренсе» из бразильской Серии С.

36-летний экс-игрок сборной России – владелец и крупнейший инвестор этого клуба.

Ари выступал за «Краснодар» с 2013 по 2021 год.

Он был без клуба с лета.

В прошлом сезоне форвард забил 2 гола в 13 матчах.

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