36-летний Ари стал игроком «Атлетико Сеаренсе». Он владелец клуба

"Сам себе режиссёр."
"Ты супер!»
«Лучше всех!»
«Поле чудес» ..
Да ладно,"русский парень в огне не горит,
русский парень в воде не тонет. "(с)
Молодец,хули..Одобрялово.
Бывший нападающий «Краснодара» и «Спартака» Ари перешел в «Атлетико Сеаренсе» из бразильской Серии С.
36-летний экс-игрок сборной России – владелец и крупнейший инвестор этого клуба.
- Ари выступал за «Краснодар» с 2013 по 2021 год.
- Он был без клуба с лета.
- В прошлом сезоне форвард забил 2 гола в 13 матчах.
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