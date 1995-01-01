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    «Базель» может купить Чалова, если ЦСКА захочет его продать

    Нападающий «Базеля» Федор Чалов, арендованный у ЦСКА без права выкупа, может продолжить остаться в швейцарском клубе после окончания аренды.

    По словам селекционера «Базеля» Филипп Кауфманн в эфире Tele Basel, клуб может купить 23-летнего россиянина, если ЦСКА захочет его продать.

    Кауфманн также сообщил, что «Базель» получит бонус, если ЦСКА продаст Чалова после аренды.

    • Чалова взяли в аренду до конца сезона.
    • В первом матче за «Базель» (против «Сьона» – 3:3) он провел на поле 88 минут.
    • Чалов – самый дорогой игрок чемпионата Швейцарии (8,5 миллиона евро).

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    Источник: 4-4-2.ch

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