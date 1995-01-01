Товарищеский матч. Дебютный гол Николсона в матче с «Уралом» помог «Спартаку» впервые победить при Ваноли

Ну что сказать, стараются. Наметки будущей игры понравились. Главное, что бы времени хватило воплотить те задумки тренера, которые потихоньку начинают проявляться. Думаю не зря Ваноли закрыл товарняки для показа. Если получится, то действительно увидим Спартак в новом виде.
Если судить по игре, то пока можно говорить только о хорошей физике, сыгранности отдельных связок и смены игры Николсона. Из столба, он превратился в наконечник. Хорошо если бы он оказался разносторонним игроком.
«Спартак» в товарищеском матче обыграл «Урал». Дебютным голом отметился вышедший на замену нападающий Шамар Николсон.
Москвичи впервые победили при главном тренере Паоло Ваноли. При нем команда еще ни разу не проигрывала.
Товарищеский матч
Спартак (Москва) – Урал (Екатеринбург) – 3:1 (1:0)
Голы: 1:0 – Айртон, 8; 2:0 – Зобнин, 67; 3:1 – Николсон, 86.
Зарегистрируйся и получи бонус до 25 000 рублей
Макарчук перешел из «Балтики» в «Сочи» за 50+ миллионов рублей. Им интересовался «Спартак»
Мартинс, Литвинов, Ларссон – в основе «Спартака» на матч с «Уралом»
Джикия: «Во времена «Амкара» я много чего делал. Так лучше делать не надо»