Товарищеский матч. Дебютный гол Николсона в матче с «Уралом» помог «Спартаку» впервые победить при Ваноли

«Спартак» в товарищеском матче обыграл «Урал». Дебютным голом отметился вышедший на замену нападающий Шамар Николсон.

Москвичи впервые победили при главном тренере Паоло Ваноли. При нем команда еще ни разу не проигрывала.

Товарищеский матч

Спартак (Москва) – Урал (Екатеринбург) – 3:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Айртон, 8; 2:0 – Зобнин, 67; 3:1 – Николсон, 86.

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