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    Товарищеский матч. Дебютный гол Николсона в матче с «Уралом» помог «Спартаку» впервые победить при Ваноли

    «Спартак» в товарищеском матче обыграл «Урал». Дебютным голом отметился вышедший на замену нападающий Шамар Николсон.

    Москвичи впервые победили при главном тренере Паоло Ваноли. При нем команда еще ни разу не проигрывала.

    Товарищеский матч

    Спартак (Москва) – Урал (Екатеринбург) – 3:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Айртон, 8; 2:0 – Зобнин, 67; 3:1 – Николсон, 86.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 17:50
    Комментарии19
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      Рейтинг: +10216

      ivany4 36 секунд назад

      Ну что сказать, стараются. Наметки будущей игры понравились. Главное, что бы времени хватило воплотить те задумки тренера, которые потихоньку начинают проявляться. Думаю не зря Ваноли закрыл товарняки для показа. Если получится, то действительно увидим Спартак в новом виде.
      Если судить по игре, то пока можно говорить только о хорошей физике, сыгранности отдельных связок и смены игры Николсона. Из столба, он превратился в наконечник. Хорошо если бы он оказался разносторонним игроком.

      0
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      Рейтинг: +617

      O-kolesov 15 минут назад

      А почему не сообщили кто забил за Урал? Или Урал для вас уже не команда?

      1
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      Рейтинг: +9462

      Alekxei Z. 59 минут назад

      Бросалось в глаза , что Промес и Ларссон просто никакие.
      На данный момент ( на мой взгляд ) в основе им делать нечего , Бакаев и Зобнин освежили игру , взяли центр под свой контроль.
      Мартинс - красава !!! Парень хорош , можно использовать на любом месте в центральной зоне.
      Урал просто никакущий, при этом мы от него пропускаем.
      Всем плачущим по Жиго, хочется напомнить матч с Рубином , когда он пятился-пятился и позволил пробить с убойной позиции.
      Вот вам дубль -2.
      А Литвинов смотрелся очень неплохо.
      Всех спартачей с Победой !

      3
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      Рейтинг: +15425

      Persona_non_Grata > Alekxei Z. 39 минут назад

      Ну здесь не столько вина Жига , сколько хороший удар , а вот по поводу Ларсона и Промеса соглашусь , да и по остальным моментам тоже .

      1
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      Рейтинг: +12762

      NewLife 1 час назад

      В центре нападения проблемы, Соболь совсем сдулся, зря отдали Понсе. Отмечу Ларссона, который старался и много бегал, мог забить. Приятно, что вышедший во втором тайме Зобнин совершил много полезных действий, думаю, сможет еще прибавить.

      2
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      Рейтинг: +9462

      Alekxei Z. > NewLife 1 час назад

      Уважаемый, вы смотрели другой матч.
      Ларссон и Промес ХУДШИЕ в этой игре.

      1
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      Рейтинг: +12762

      NewLife > Alekxei Z. 8 минут назад

      А вы отвечаете на другой коммент. Я про Промеса не писал.

      0
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      Рейтинг: +548

      БеZуМныЙ 1 час назад

      Свиньи взбодрились. Теперь недалёкие, типа Зобнина, будут замахиваться на чемпионство. )))))))))))

      3
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      Рейтинг: +486

      Дубина > БеZуМныЙ 1 час назад

      Да мы хоть на чемпионство РПЛ,а не как зенит на ЛЧ!!

      3
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      Рейтинг: +3300

      aaaaahhhh > БеZуМныЙ 44 минуты назад

      ты то видимо очень далекий , - может даже с другой галактики:)))

      3
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      Рейтинг: +13700

      житель СПб 1 час назад

      Ну что, молодцы!

      1
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      Рейтинг: +486

      Дубина 1 час назад

      Быстрее бы уже игры помойки с Бетисом!
      Хочется смеха и отмазак лазурятни!!
      Кстати у Сережки-физрука есть цель Бетис пройти,аль как в ЛЧ не ставит??

      Не мало Абелард баклажаны купили еще нужно с пяток,что бы Бетис пройти и у Мяльме выиграть)))))

      0
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      ...
      Рейтинг: +13700

      житель СПб > Дубина 1 час назад

      Слушайте! Ну если Вы - Дубина из Милана, так в это никто не виноват. Зачем же Вы наш клуб оскорбляете? Не стоит, от этого Ваши мысли убедительней не выглядят.

      3
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      Рейтинг: +486

      Дубина > житель СПб 1 час назад

      Ну тут же всяким можно КБ оскорблять,а почему нам нет?

      1
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      Рейтинг: +15425

      Persona_non_Grata 1 час назад

      С первой победой , пусть и в не официальном матче , но других пока и не было . Выводы делать по таким матчам бессмысленно - жду возобновления чемпионата .

      0
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      Рейтинг: +2589

      ПалкоВводецъ 1 час назад

      Ну если свиньи выиграли, то Урал который классом выше забыл выйти на поле. Гыгыгы

      5
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      Рейтинг: +486

      Дубина 1 час назад

      Не че так потренировались!
      Бзенит бы кричал мы лучший клуППП Явропы - кубок нам кубок нам вытный.

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