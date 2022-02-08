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Переходные матчи между РПЛ и ФНЛ могут отменить

8 февраля 2022, 18:13
16

Переходных встреч за места в РПЛ между командами высшего дивизиона и ФНЛ вскоре может не стать. Об этом сообщил журналист «Матч ТВ» Сергей Ильев.

«Обсуждается вопрос об упразднении переходных матчей между РПЛ и ФНЛ. Законодательно это может быть принято уже перед следующим сезоном.

Мотивировочная часть: в первом дивизионе не набирается клубов, готовых к повышению в классе, по инфраструктурным требованиям. Читай – из-за несоответствия стадионов.

Напомню, что в прошлом сезоне «стыки» были отменены, поскольку финишировавшая четвертой «Алания» не получила лицензию РФС-1, а ставший третьим «Нижний Новгород» вышел в РПЛ напрямую, ибо опередивший его «Оренбург» тоже не допустили. Годом ранее переходные игры вырезали из-за пандемии», – написал источник.

  • Переходные матчи проводятся с 2012 года.
  • В ФНЛ в зоне переходных матчей сейчас идут «Торпедо» и «Алания».
  • В РПЛ – «Нижний Новгород» и «Ростов».

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Источник: телеграм-канал Сергея Ильева
Россия. Премьер-лига Россия. ФНЛ
Комментарии (16)
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Из Твери Леха
1644334587
Смешно, их и так уже по факту отменили, не дав Алании сыграть.
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PAREVG.
1644334915
Тогда может по принципу КХЛ, сделать закрытую лигу. И ввести плей-офф. Только не как в хоккее, где первый играет с последним, а через слепой жребий.
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Garrincha58
1644335870
тогда какого хре..., а все обсуждают увеличение РПЛ до 18 команд спрашивается откуда их брать, если в ФНЛ не набирается четырёх приличных команд мля сами себе противоречат и эти люди руководят нашим футболом! цирк да и только
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Rabinovi_ch
1644336379
Сократить РПЛ до 12 команд. После 2 кругов разделить РПЛ на 2 группы по 6 команд и пусть там рубятся. 4 команды в еврокубки, 4 команды на вылет. Количество проходных матчей сократится в абсолютный минимум, а заруба будет большая.
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ALEX ML
1644337273
Да проще футбол отменить и неучам чиновникам станет легче
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sined1951
1644341957
Не могу понять, при чем здесь количество мест на стадионе? Главное=качественный газон.
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житель СПб
1644377859
Любопытно! Но я все равно за расширение высшей лиги до 18 клубов и за увеличение количества игр. Только так можно заставить наших футболистов больше работать.
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pele1981
1644380113
Уберите свои идиотские требования к вновь прибывшим командам и тогда ничего отменять не придется! Почему-то в той же Германии не обязывают клубы иметь супер-пупер стадионы для участия в Бундеслиги!
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Ивантеевец
1644389015
Бред. Сами же хотели улучшить спортивную составляющую за счет стыков, команды середины таблицы туров за 5 уже не переставали играть, т.к. вылет не светит и подъем тоже. А по поводу стадионов: ну нахрена городу с населением 300-400 тыс., стадион на 15000 мест, когда даже на топовым матчи собирается не больше 5-7 тысяч?
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kosmonaft
1644421486
дебилы а давно ли у нас стадионы появились как же раньше играли оставте один клуб пусть он сам с собой играет
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