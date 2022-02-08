Переходные матчи между РПЛ и ФНЛ могут отменить

Переходных встреч за места в РПЛ между командами высшего дивизиона и ФНЛ вскоре может не стать. Об этом сообщил журналист «Матч ТВ» Сергей Ильев.

«Обсуждается вопрос об упразднении переходных матчей между РПЛ и ФНЛ. Законодательно это может быть принято уже перед следующим сезоном.

Мотивировочная часть: в первом дивизионе не набирается клубов, готовых к повышению в классе, по инфраструктурным требованиям. Читай – из-за несоответствия стадионов.

Напомню, что в прошлом сезоне «стыки» были отменены, поскольку финишировавшая четвертой «Алания» не получила лицензию РФС-1, а ставший третьим «Нижний Новгород» вышел в РПЛ напрямую, ибо опередивший его «Оренбург» тоже не допустили. Годом ранее переходные игры вырезали из-за пандемии», – написал источник.

Переходные матчи проводятся с 2012 года.

В ФНЛ в зоне переходных матчей сейчас идут «Торпедо» и «Алания».

В РПЛ – «Нижний Новгород» и «Ростов».

Зарегистрируйся и получи бонус до 25 000 рублей