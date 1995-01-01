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    Переходные матчи между РПЛ и ФНЛ могут отменить

    Переходных встреч за места в РПЛ между командами высшего дивизиона и ФНЛ вскоре может не стать. Об этом сообщил журналист «Матч ТВ» Сергей Ильев.

    «Обсуждается вопрос об упразднении переходных матчей между РПЛ и ФНЛ. Законодательно это может быть принято уже перед следующим сезоном.

    Мотивировочная часть: в первом дивизионе не набирается клубов, готовых к повышению в классе, по инфраструктурным требованиям. Читай – из-за несоответствия стадионов.

    Напомню, что в прошлом сезоне «стыки» были отменены, поскольку финишировавшая четвертой «Алания» не получила лицензию РФС-1, а ставший третьим «Нижний Новгород» вышел в РПЛ напрямую, ибо опередивший его «Оренбург» тоже не допустили. Годом ранее переходные игры вырезали из-за пандемии», – написал источник.

    • Переходные матчи проводятся с 2012 года.
    • В ФНЛ в зоне переходных матчей сейчас идут «Торпедо» и «Алания».
    • В РПЛ – «Нижний Новгород» и «Ростов».

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    Источник: телеграм-канал Сергея Ильева

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    Сегодня, 18:13
    Комментарии11
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      Рейтинг: +2589

      ПалкоВводецъ 1 минуту назад

      Свиней непосредственно это касается. Не надо им будет в переходных матчах бодаться. Сразу лифт и в Пердив. Гыгыгы

      0
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      Рейтинг: +2295

      ALEX ML 6 минут назад

      Да проще футбол отменить и неучам чиновникам станет легче

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      Рейтинг: +725

      Rabinovi_ch 21 минуту назад

      Сократить РПЛ до 12 команд.
      После 2 кругов разделить РПЛ на 2 группы по 6 команд и пусть там рубятся.
      4 команды в еврокубки, 4 команды на вылет.

      Количество проходных матчей сократится в абсолютный минимум, а заруба будет большая.

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      Рейтинг: +15882

      Garrincha58 29 минут назад

      тогда какого хре..., а все обсуждают увеличение РПЛ до 18 команд спрашивается откуда их брать, если в ФНЛ не набирается четырёх приличных команд мля сами себе противоречат и эти люди руководят нашим футболом! цирк да и только

      1
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      Рейтинг: +3836

      PAREVG. 45 минут назад

      Тогда может по принципу КХЛ, сделать закрытую лигу. И ввести плей-офф. Только не как в хоккее, где первый играет с последним, а через слепой жребий.

      0
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      Рейтинг: +6085

      Из Твери Леха 50 минут назад

      Смешно, их и так уже по факту отменили, не дав Алании сыграть.

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      Рейтинг: +9462

      Alekxei Z. 52 минуты назад

      Если так будет , то это ошибка.
      Увеличится размер "болота" в турнирной таблице и количество проходных матчей.
      Давайте по чесноку , новые стадионы построили не клубы , а СТРАНА к ЧМ-18. Зачем тогда играть , сразу в РПЛ запишите Нижний , Калининград и Саранск.
      Почему на каждом шагу у нас враньё и лицемерие ?

      2
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      Рейтинг: +25417

      slavutiq70 > Alekxei Z. 42 минуты назад

      Думаю наоборот , сейчас могут сильно не упираться весь чемпионат и раздавать(или продавать) очки , надеясь в стыках вынести команду из младшего дивизиона ,,, и в следующем году опять раздаём и продаём,,,,,

      1
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      Рейтинг: +38

      Теркчанин 1 час назад

      Так пусть 3 посл.клуба с РПЛ опустятся в пердив.ну и соотв.3 клуба оттуда поднимутся

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      Рейтинг: +6085

      Из Твери Леха > Теркчанин 49 минут назад

      А лучше сделать 3 на вылет, а один в стык.

      1
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      Рейтинг: +486

      Дубина 1 час назад

      Опять зенит воду мутит!

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