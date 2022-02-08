Зидан попросил руководство «ПСЖ» купить Роналду (Daily Mirror)

Экс-тренер «Реала» Зинедин Зидан близок к назначению на пост главного тренера «ПСЖ» по окончании сезона.

По информации Marca со ссылкой на Daily Mirror, первым требованием 49-летнего француза к клубу стало приобретение нападающего «МЮ» Криштиану Роналду.

Роналду и Зидан вместе работали в «Реале» с 2016 по 2018-й год.

Зидан покинул «Реал» в конце мая и с тех пор остается без работы.

Парижане и мадридцы сыграют друг с другом в 1/8 финала ЛЧ.

Зарегистрируйся и получи бонус до 25 000 рублей