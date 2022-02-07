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    Зидан попросил руководство «ПСЖ» купить Роналду (Daily Mirror)

    Экс-тренер «Реала» Зинедин Зидан близок к назначению на пост главного тренера «ПСЖ» по окончании сезона.

    По информации Marca со ссылкой на Daily Mirror, первым требованием 49-летнего француза к клубу стало приобретение нападающего «МЮ» Криштиану Роналду.

    • Роналду и Зидан вместе работали в «Реале» с 2016 по 2018-й год.
    • Зидан покинул «Реал» в конце мая и с тех пор остается без работы.
    • Парижане и мадридцы сыграют друг с другом в 1/8 финала ЛЧ.

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    Зидан не намерен работать в «ПСЖ» с Леонардо. Он хочет, чтобы ему помогал 72-летний Венгер

    «ПСЖ» предложил Зидану более 12 миллионов в год. Почеттино получает 8 (Foot Mercato)

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    Источник: Marca

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    Сегодня, 08:59
    Комментарии8
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      Рейтинг: +12004

      Fusballer 58 минут назад

      А Дзюба когда уже перейдёт в ПСЖ?

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      Рейтинг: +178

      pele1981 > Fusballer 35 минут назад

      Вакансия на должность разносчика воды пока занята))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +10

      shego 1 час назад

      Верится с трудом . Bombardir может тебе тест сдать?

      0
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      Рейтинг: +1706

      sovok 1 час назад

      Соберутся одни технари...
      А скорость-то может упасть...
      Но, Зидан не ребенок, сам все лучше всех знает.
      Интересно, если получится...

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      Рейтинг: +459

      Дубина 1 час назад

      У весь ту ды отработанный материал)))) И цирка больше будет!!!!

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      Рейтинг: +1360

      Parham 1 час назад

      А Месси? Понял - хотите их поженить!

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      Рейтинг: +178

      pele1981 > Parham 33 минуты назад

      Меська сразу слиняет, он не выдержит конкуренции))

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      Рейтинг: +1360

      Parham > pele1981 21 минуту назад

      От игрока, который даже пенали разучился забивать???

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