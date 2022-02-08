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Зидан попросил руководство «ПСЖ» купить Роналду (Daily Mirror)

8 февраля 2022, 08:59
12

Экс-тренер «Реала» Зинедин Зидан близок к назначению на пост главного тренера «ПСЖ» по окончании сезона.

По информации Marca со ссылкой на Daily Mirror, первым требованием 49-летнего француза к клубу стало приобретение нападающего «МЮ» Криштиану Роналду.

  • Роналду и Зидан вместе работали в «Реале» с 2016 по 2018-й год.
  • Зидан покинул «Реал» в конце мая и с тех пор остается без работы.
  • Парижане и мадридцы сыграют друг с другом в 1/8 финала ЛЧ.

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Источник: Marca
Франция. Лига 1 Англия. Премьер-лига ПСЖ Манчестер Юнайтед Роналду Криштиану Зидан Зинедин
Комментарии (12)
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Parham
1644300634
А Месси? Понял - хотите их поженить!
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shego
1644301929
Верится с трудом . Bombardir может тебе тест сдать?
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Fusballer
1644302044
А Дзюба когда уже перейдёт в ПСЖ?
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Красногорск_Фан
1644309579
Если Роналду придет значит всякие Месии-Неймар-Мбаппе уйдут. Такой перебор в атаке это слишком ))
Ответить
житель СПб
1644377551
В этом случае Месси уйдет - он действительно Рональду уступает, да и не нравится ему во французском футболе. Он слишком привык к созданной для него искусственной атмосфере в Барсе. Не исключено. что туда и вернется...
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