Зидан попросил руководство «ПСЖ» купить Роналду (Daily Mirror)

А Дзюба когда уже перейдёт в ПСЖ?
Экс-тренер «Реала» Зинедин Зидан близок к назначению на пост главного тренера «ПСЖ» по окончании сезона.
По информации Marca со ссылкой на Daily Mirror, первым требованием 49-летнего француза к клубу стало приобретение нападающего «МЮ» Криштиану Роналду.
- Роналду и Зидан вместе работали в «Реале» с 2016 по 2018-й год.
- Зидан покинул «Реал» в конце мая и с тех пор остается без работы.
- Парижане и мадридцы сыграют друг с другом в 1/8 финала ЛЧ.
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