Зума ударил кошку ногой. Его могут привлечь к ответственности за жестокое обращение с животными

В интернете появилось видео, на котором защитник «Вест Хэма» Курт Зума бьет ногой свою кошку.

По информации The Sun, 27-летнего француза могут привлечь к ответственности за жестокое обращение с животными.

«Вест Хэм» решительно осуждает действия Зума. Мы поговорили с Куртом, этот вопрос будет решен внутри коллектива», – говорится в заявлении клуба.

Зума провел 15 матчей в этом сезоне, забил 1 гол.

Он перешел в «Вест Хэм» в августе 2021 года из «Челси» за 35 миллионов евро.

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