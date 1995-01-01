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    Зума ударил кошку ногой. Его могут привлечь к ответственности за жестокое обращение с животными

    В интернете появилось видео, на котором защитник «Вест Хэма» Курт Зума бьет ногой свою кошку.

    По информации The Sun, 27-летнего француза могут привлечь к ответственности за жестокое обращение с животными.

    «Вест Хэм» решительно осуждает действия Зума. Мы поговорили с Куртом, этот вопрос будет решен внутри коллектива», – говорится в заявлении клуба.

    • Зума провел 15 матчей в этом сезоне, забил 1 гол.
    • Он перешел в «Вест Хэм» в августе 2021 года из «Челси» за 35 миллионов евро.

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    Источник: The Sun

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +10706

      playsh 11 минут назад

      На Колыму негодяя,без права переписки.

      0
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      Рейтинг: +397

      bratskij 23 минуты назад

      Обезьяну черножопую кастрировать срочно надо, чтоб таких же **** не настрочил недоношенных.

      2
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      Рейтинг: +178

      pele1981 30 минут назад

      Да расстрелять этого урода!!!

      2
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      Рейтинг: +5883

      Semenycch 2 часа назад

      Шары у него за это нужно оторвать!

      3
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      Рейтинг: +2287

      acor94 2 часа назад

      В Европе обычно подмена понятий. Их ударил, скорее всего означает дал лёгкий пендаль за то что еду ворует. Покажите видео, после этого будет все вместе осуждать поведение черного человека.

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      Рейтинг: +3642

      tarasofka > acor94 1 час назад

      видео в источнике. ничего криминального на нём нет.

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