Макарчук перешел из «Балтики» в «Сочи» за 50+ миллионов рублей. Им интересовался «Спартак»

Самое главное чтоб эти деньги пошли на хорошие дела!!!!
«Сочи» объявил о трансфере защитника «Балтики» Артема Макарчука. Продолжительность контракта не сообщается.
Известно, что сочинцы заплатили за 26-летнего спортсмена не менее 50 миллионов рублей.
- В этом сезоне Макарчук забил 1 гол и сделал 3 ассиста в 25 матчах.
- Его рыночная стоимость – 450 тысяч евро.
- В сентябре сорвался трансфер фулбека в «Спартак».
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