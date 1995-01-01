Макарчук перешел из «Балтики» в «Сочи» за 50+ миллионов рублей. Им интересовался «Спартак»

«Сочи» объявил о трансфере защитника «Балтики» Артема Макарчука. Продолжительность контракта не сообщается.

Известно, что сочинцы заплатили за 26-летнего спортсмена не менее 50 миллионов рублей.

В этом сезоне Макарчук забил 1 гол и сделал 3 ассиста в 25 матчах.

Его рыночная стоимость – 450 тысяч евро.

В сентябре сорвался трансфер фулбека в «Спартак».

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