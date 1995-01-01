Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай футболиста по его экзотической стране
    Тест: угадай футболиста по его экзотической стране
    2 Тест: как хорошо вы знаете историю дерби ЦСКА – «Спартак»?
    Тест: как хорошо вы знаете историю дерби ЦСКА – «Спартак»?
    3 Тест: кто вы из футболистов РФПЛ?
    Тест: кто вы из футболистов РФПЛ?

    Макарчук перешел из «Балтики» в «Сочи» за 50+ миллионов рублей. Им интересовался «Спартак»

    «Сочи» объявил о трансфере защитника «Балтики» Артема Макарчука. Продолжительность контракта не сообщается.

    Известно, что сочинцы заплатили за 26-летнего спортсмена не менее 50 миллионов рублей.

    • В этом сезоне Макарчук забил 1 гол и сделал 3 ассиста в 25 матчах.
    • Его рыночная стоимость – 450 тысяч евро.
    • В сентябре сорвался трансфер фулбека в «Спартак».

    Зарегистрируйся и получи бонус до 25 000 рублей

    Фанаты «Сочи» поддержали бойкот матчей из-за введения Fan ID

    «Спартак», «Локомотив» и «Сочи» интересуются опорником «Ньюкасла» Хэйденом

    «Сочи» хочет купить защитника «Балтики» Макарчука. В сентябре он мог оказаться в «Спартаке»

    Источник: твиттер «Сочи»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 16:27
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +898

      Artemka444 42 минуты назад

      Самое главное чтоб эти деньги пошли на хорошие дела!!!!

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    93824
    #3
    Рубик Докоян
    77207
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68727
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru