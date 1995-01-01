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    «Сочи» хочет купить защитника «Балтики» Макарчука. В сентябре он мог оказаться в «Спартаке»

    «Сочи» проявляет интерес к левому защитнику «Балтики» Артему Макарчуку.

    Вероятность перехода 26-летнего футболиста в сочинский клуб невелика, но переговоры между сторонами пока ведутся.

    Калининградцы не будут рассматривать предложения по своим игрокам меньше 50 миллионов рублей.

    • В этом сезоне Макарчук забил 1 гол и сделал 3 ассиста в 25 матчах.
    • Его рыночная стоимость – 450 тысяч евро.
    • В сентябре сорвался трансфер фулбека в «Спартак».

    Гендиректор «Спартака»: «Трансфер Макарчука не состоялся из-за чрезмерных амбиций игрока и агента»

    «Спартак» не станет подписывать Макарчука из-за высоких запросов агента

    «Балтика» – о переходе Макарчука в «Спартак»: «Официального запроса не поступало»

    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 21:22
    Комментарии1
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      Рейтинг: +160

      Venom888 19 минут назад

      О боги, дайте уже нормально за РПЛ побороться, а там уже Артем и сам не захочет переходить, если выйдем.

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