«Сочи» хочет купить защитника «Балтики» Макарчука. В сентябре он мог оказаться в «Спартаке»

«Сочи» проявляет интерес к левому защитнику «Балтики» Артему Макарчуку.

Вероятность перехода 26-летнего футболиста в сочинский клуб невелика, но переговоры между сторонами пока ведутся.

Калининградцы не будут рассматривать предложения по своим игрокам меньше 50 миллионов рублей.

В этом сезоне Макарчук забил 1 гол и сделал 3 ассиста в 25 матчах.

Его рыночная стоимость – 450 тысяч евро.

В сентябре сорвался трансфер фулбека в «Спартак».

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