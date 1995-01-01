«Сочи» хочет купить защитника «Балтики» Макарчука. В сентябре он мог оказаться в «Спартаке»

О боги, дайте уже нормально за РПЛ побороться, а там уже Артем и сам не захочет переходить, если выйдем.
«Сочи» проявляет интерес к левому защитнику «Балтики» Артему Макарчуку.
Вероятность перехода 26-летнего футболиста в сочинский клуб невелика, но переговоры между сторонами пока ведутся.
Калининградцы не будут рассматривать предложения по своим игрокам меньше 50 миллионов рублей.
- В этом сезоне Макарчук забил 1 гол и сделал 3 ассиста в 25 матчах.
- Его рыночная стоимость – 450 тысяч евро.
- В сентябре сорвался трансфер фулбека в «Спартак».
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