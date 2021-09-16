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    Гендиректор «Спартака»: «Трансфер Макарчука не состоялся из-за чрезмерных амбиций игрока и агента»

    Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков рассказал, что столичный клуб этим летом мог подписать защитника «Балтики» Артема Макарчука.

    — Действительно ли был интерес к защитнику «Балтики» Макарчуку? Об этом писали в СМИ.

    — Интерес был. Более того, этого кандидата мы называли главному тренеру, но трансфер не сложился. Прежде всего, из-за чрезмерных амбиций игрока и агента. Покупка Макарчука не была приоритетом, поэтому мы спокойно отказались от этого трансфера.

    • Макарчук – левый защитник.
    • Он провел 8 матчей в текущем розыгрыше ФНЛ и забил 1 гол.
    • Его рыночная цена – 350 тысяч евро.

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    Источник: Sport24

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +330

      SLADE2019 20 минут назад

      Если это вброс, то хорошо. Но что то мне подсказывает, что гендир правду глаголит, что еще одно свидетельство бестолковой трансферной политики. Целая команда в ФНЛ играет, там же и ищут таланты. А Макарчук молодец, он не на много по уровню от того же Рассказова отстает, чтобы хорошую зарплата не выбивать.

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      Рейтинг: +568

      99-й 20 минут назад

      Звучит так будто Балтика более амбициозный клуб чем Спартак и игрок просто не захотел идти на понижение

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      Рейтинг: +7691

      Alekxei Z. 37 минут назад

      Не надо оправдываться.
      Укрепляться из Тулы и ФНЛ путь в дно....
      Эти вбросы делают "проплаченные" людишки.
      Что вам не обсудить как за 2-х средних игроков Локо выложил 13 лямов баксов ? Это похоже на сговор с ВЭБ.
      Вот где надо рыться . а не писать о не состоявшихся трансферах.

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