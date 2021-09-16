Гендиректор «Спартака»: «Трансфер Макарчука не состоялся из-за чрезмерных амбиций игрока и агента»

Если это вброс, то хорошо. Но что то мне подсказывает, что гендир правду глаголит, что еще одно свидетельство бестолковой трансферной политики. Целая команда в ФНЛ играет, там же и ищут таланты. А Макарчук молодец, он не на много по уровню от того же Рассказова отстает, чтобы хорошую зарплата не выбивать.
Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков рассказал, что столичный клуб этим летом мог подписать защитника «Балтики» Артема Макарчука.
— Действительно ли был интерес к защитнику «Балтики» Макарчуку? Об этом писали в СМИ.
— Интерес был. Более того, этого кандидата мы называли главному тренеру, но трансфер не сложился. Прежде всего, из-за чрезмерных амбиций игрока и агента. Покупка Макарчука не была приоритетом, поэтому мы спокойно отказались от этого трансфера.
- Макарчук – левый защитник.
- Он провел 8 матчей в текущем розыгрыше ФНЛ и забил 1 гол.
- Его рыночная цена – 350 тысяч евро.
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