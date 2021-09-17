Гендиректор «Спартака»: «Трансфер Макарчука не состоялся из-за чрезмерных амбиций игрока и агента»

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков рассказал, что столичный клуб этим летом мог подписать защитника «Балтики» Артема Макарчука.

— Действительно ли был интерес к защитнику «Балтики» Макарчуку? Об этом писали в СМИ.

— Интерес был. Более того, этого кандидата мы называли главному тренеру, но трансфер не сложился. Прежде всего, из-за чрезмерных амбиций игрока и агента. Покупка Макарчука не была приоритетом, поэтому мы спокойно отказались от этого трансфера.

Макарчук – левый защитник.

Он провел 8 матчей в текущем розыгрыше ФНЛ и забил 1 гол.

Его рыночная цена – 350 тысяч евро.

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