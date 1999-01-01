Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: как сильно вы болеете за сборную России?
    Тест: как сильно вы болеете за сборную России?
    2 Делай ноги. Тест: кому принадлежат легендарные бутсы
    Делай ноги. Тест: кому принадлежат легендарные бутсы
    3 Тест: помните ли вы сборную Франции, которая проиграла России в 1999 году?
    Тест: помните ли вы сборную Франции, которая проиграла России в 1999 году?

    «Зенит» может экстренно подписать вратаря

    Голкипер «Зенита» Станислав Крицюк испытывает сложности с восстановлением. По этой причине петербуржцы рассматривают вопрос срочного подписания нового вратаря.

    Сейчас у действующих чемпионов России два голкипера в составе: Михаил Кержаков и Даниил Одоевский.

    • Трансферное окно в России открыто до 22 февраля.
    • 17 февраля «Зенит» встретится в Лиге Европы с «Бетисом».
    • Крицюк сейчас может заниматься только в зале. Планируется, что он вернется в марте.

    «Оренбург» арендует у «Зенита» Хотулева

    Кравцов перейдет из «Зенита» в «Нижний Новгород» (Metaratings)

    Семак: «Вероятно, с «Бетисом» сыграет Одоевский»

    Источник: Metaratings

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 13:40
    Комментарии19
    ...
    • ...
      Рейтинг: +17

      Трахторболат 22 минуты назад

      Педикулезные понаподписывают неликвида, потом дергаются.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14594

      KLIM777 25 минут назад

      крицюк это днище полное.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1234

      ZENIT-59 33 минуты назад

      Грубейшая ошибка селекционной службы Зенита! Крицюк не выступает очень давно, и позаботиться о замене нужно было ЗАБЛАГОВРЕМЕННО, а не перед матчем с испанцами.Случись, что с Кержаковым,-будет в воротах"дыра" А подписывать голкипера в пожарном порядке-лотерея с большими вопросами.Куда же вы смотрели

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +9892

      alp > ZENIT-59 28 минут назад

      Крицюка тоже брали лишь бы взять... очень слабый кипер

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1234

      ZENIT-59 > alp 18 минут назад

      Но были времена,когда Крицюк прилично играл в Краснодаре.Поэтому-то его и взяли в Португалию

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4003

      neveldomha 44 минуты назад

      Тащите Наваса из ПСЖ. Ему с Доннаруммой все равно тягаться бесполезно. Да и в 35 стоит уже о деньгах думать, а не звезды с неба хватать.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +57964

      portero 49 минут назад

      Летом хотели подписать Ломаева, а почему зимой про это забыли??? Видно же что и Керж и Крицюк очень слабо играют....
      Одоевский будет тащить???
      Матвей у нас останется...

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1234

      ZENIT-59 > portero 6 минут назад

      Трудно сказать о чём думал Семак,когда Крицюк получил травму.Надо было сразу реагировать на ситуацию,а не действовать по известной пословице:Как на охоту,так и...Видимо для РФПЛ всё устраивало,а про евротурнир гадали на кофейной гуще,вот и нагадали проблемы

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +13669

      Cleaner > ZENIT-59 2 минуты назад

      Семак слушал врачей, но что то у Крицюка пошло не так.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2298

      baden69 50 минут назад

      Хайкина нужно подписать, а с Крицюком не продлевать контракт.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +613

      dragoon000320 > baden69 21 минуту назад

      не надо портить парню европейскую карьеру, у него к тому же еще британский паспорт есть, может без проблем уехать в АПЛ...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +23231

      bset 52 минуты назад

      Дзюба хвалился, что готов в защите играл. Самое время поставить на ворота. Ну или полено. Хотя это одно и то же.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +15880

      Garrincha58 1 час назад

      сразу как подписали Крицюка я тут же высказался что у него будут проблемы с травмами и восстановлением

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13337

      Skull_Boy 1 час назад

      С таким судейством он им явно не нужен

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +9892

      alp > Skull_Boy 27 минут назад

      не болтайте ерундой

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6605

      nik55 1 час назад

      бревно ставьте он все равно не бегает

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    93824
    #3
    Рубик Докоян
    77207
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68727
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru