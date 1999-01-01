«Зенит» может экстренно подписать вратаря

Голкипер «Зенита» Станислав Крицюк испытывает сложности с восстановлением. По этой причине петербуржцы рассматривают вопрос срочного подписания нового вратаря.

Сейчас у действующих чемпионов России два голкипера в составе: Михаил Кержаков и Даниил Одоевский.

Трансферное окно в России открыто до 22 февраля.

17 февраля «Зенит» встретится в Лиге Европы с «Бетисом».

Крицюк сейчас может заниматься только в зале. Планируется, что он вернется в марте.

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