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    28-летний Зиеш объявил о завершении карьеры в сборной Марокко. У него конфликт с тренером

    Полузащитник «Челси» Хаким Зиеш объявил о завершении карьеры в сборной Марокко.

    «Я не вернусь в национальную команду. Это мое окончательное решение. Для меня абсолютно очевидно, что там происходит. Теперь я сосредоточен на клубе», – сказал Зиеш.

    Ранее Зиеш не попал в заявку сборной на Кубок африканских наций из-за конфликта с главным тренером национальной команды Вахидом Халилходжичем. Босниец обвинил его в симуляции травм.

    • Зиеш не играет за сборную с июня 2021-го.
    • Сборная Марокко на Кубке Африки дошла до 1/4 финала, где уступила Египту.

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    Зиеш и Мазрауи не вызваны в сборную Марокко на Кубок Африки из-за конфликта с тренером (ESPN)

    Источник: сайт «Челси»

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    Сегодня, 22:22
    Комментарии2
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      Рейтинг: +14254

      Hektor 84 12 минут назад

      Дискву накинуть в апл на этого Зиеша, под окуели эти игрочишки!

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      Рейтинг: +1023

      стоп кран 28 минут назад

      завершении карьеры в сборной Марокко. У него конфликт с тренером========Пилять ишо один Дзюба....Тренеры меняются, сборная твоей страны остается. Даже Дзюба дятел, не говорил о завершении карьеры в сборной...А ты Зиеш осел.Конфликт с тренером выше своей страны ставишь....

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