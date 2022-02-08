28-летний Зиеш объявил о завершении карьеры в сборной Марокко. У него конфликт с тренером

Полузащитник «Челси» Хаким Зиеш объявил о завершении карьеры в сборной Марокко.

«Я не вернусь в национальную команду. Это мое окончательное решение. Для меня абсолютно очевидно, что там происходит. Теперь я сосредоточен на клубе», – сказал Зиеш.

Ранее Зиеш не попал в заявку сборной на Кубок африканских наций из-за конфликта с главным тренером национальной команды Вахидом Халилходжичем. Босниец обвинил его в симуляции травм.

Зиеш не играет за сборную с июня 2021-го.

Сборная Марокко на Кубке Африки дошла до 1/4 финала, где уступила Египту.

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Зиеш и Мазрауи не вызваны в сборную Марокко на Кубок Африки из-за конфликта с тренером (ESPN)