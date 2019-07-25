Зиеш и Мазрауи не вызваны в сборную Марокко на Кубок Африки из-за конфликта с тренером (ESPN)

Защитник «Аякса» Нуссаир Мазрауи и вингер «Челси» Хаким Зиеш не попали в заявку сборной Марокко на Кубок африканских наций.

У обоих футболистов конфликт с главным тренером национальной команды Вахидом Халилходжичем.

Боснийский специалист ранее обвинял указанных игроков в симуляции травм.