Зиеш и Мазрауи не вызваны в сборную Марокко на Кубок Африки из-за конфликта с тренером (ESPN)

Защитник «Аякса» Нуссаир Мазрауи и вингер «Челси» Хаким Зиеш не попали в заявку сборной Марокко на Кубок африканских наций.
У обоих футболистов конфликт с главным тренером национальной команды Вахидом Халилходжичем.
Боснийский специалист ранее обвинял указанных игроков в симуляции травм.
- Мазрауи не играет за сборную с ноября 2020 года, Зиеш – с июня 2021-го.
- Марокко на групповом этапе КАФ встретится с Коморскими островами, Габоном и Ганой.
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