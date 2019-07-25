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    Зиеш и Мазрауи не вызваны в сборную Марокко на Кубок Африки из-за конфликта с тренером (ESPN)

    Защитник «Аякса» Нуссаир Мазрауи и вингер «Челси» Хаким Зиеш не попали в заявку сборной Марокко на Кубок африканских наций.

    У обоих футболистов конфликт с главным тренером национальной команды Вахидом Халилходжичем.

    Боснийский специалист ранее обвинял указанных игроков в симуляции травм.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: ESPN

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