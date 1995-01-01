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    «Моему поведению нет оправданий». Зума извинился за видео с избиением кошки

    Защитник «Вест Хэма» Курт Зума принес извинения за видео, на котором он бьет ногой свою кошку.

    «Хочу извиниться за свои действия. Моему поведению нет оправданий, о чем я искренне сожалею.

    Мне глубоко жаль всех, кого расстроило это видео. Я хотел бы заверить всех, что наши две кошки в полном порядке и здоровы. Их любит и лелеет вся наша семья.

    Такое поведение было единичным случаем, который больше не повторится», – сказал Зума.

    • Зума провел 15 матчей в этом сезоне, забил 1 гол.
    • Он перешел в «Вест Хэм» в августе 2021 года из «Челси» за 35 миллионов евро.

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    Источник: The Sun

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +10706

      playsh 18 минут назад

      -У кошки четыре ноги
      -Позади у неё длинный хвост
      -Но трогать её не моги,не моги
      -За её малый рост,малый рост
      Шедевральная песня из к.ф."Республика Шкид".

      0
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      Рейтинг: +178

      pele1981 29 минут назад

      Лучше бы ты головой бетонную стену разбил - больше бы пользы было обществу!

      1
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      Рейтинг: +7791

      FanatSerj 45 минут назад

      он немного не учёл, кошки важнее "антрацита" в Европе, а то смотрю совсем зазнались уже.

      2
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      Рейтинг: +3999

      neveldomha 1 час назад

      Я два дня назад кошке на хвост наступил. Чувствую светит мне пожизненное. Да ещё и черной, как расисту.

      3
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      Рейтинг: +10706

      playsh > neveldomha 15 минут назад

      После наступа коту на хвост следует извиниться перед ним "вкусняшкой".

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