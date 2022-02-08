«Моему поведению нет оправданий». Зума извинился за видео с избиением кошки

Защитник «Вест Хэма» Курт Зума принес извинения за видео, на котором он бьет ногой свою кошку.

«Хочу извиниться за свои действия. Моему поведению нет оправданий, о чем я искренне сожалею.

Мне глубоко жаль всех, кого расстроило это видео. Я хотел бы заверить всех, что наши две кошки в полном порядке и здоровы. Их любит и лелеет вся наша семья.

Такое поведение было единичным случаем, который больше не повторится», – сказал Зума.

Зума провел 15 матчей в этом сезоне, забил 1 гол.

Он перешел в «Вест Хэм» в августе 2021 года из «Челси» за 35 миллионов евро.

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