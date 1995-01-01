«Моему поведению нет оправданий». Зума извинился за видео с избиением кошки

-У кошки четыре ноги
-Позади у неё длинный хвост
-Но трогать её не моги,не моги
-За её малый рост,малый рост
Шедевральная песня из к.ф."Республика Шкид".
Защитник «Вест Хэма» Курт Зума принес извинения за видео, на котором он бьет ногой свою кошку.
«Хочу извиниться за свои действия. Моему поведению нет оправданий, о чем я искренне сожалею.
Мне глубоко жаль всех, кого расстроило это видео. Я хотел бы заверить всех, что наши две кошки в полном порядке и здоровы. Их любит и лелеет вся наша семья.
Такое поведение было единичным случаем, который больше не повторится», – сказал Зума.
- Зума провел 15 матчей в этом сезоне, забил 1 гол.
- Он перешел в «Вест Хэм» в августе 2021 года из «Челси» за 35 миллионов евро.
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