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    Семак: «Вероятно, с «Бетисом» сыграет Одоевский»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак допустил, что в первом матче 1/16 финала Лиги Европы против «Бетиса» сыграет собственный воспитанник Даниил Одоевский, вратарь. Альтернатива - Михаил Кержаков.

    «К «Бетису» Станислав Крицюк точно не будет готов. Из-за болезни его восстановление как раз затянулось на две недели. Планировали взять его на сбор в Португалию, но ситуация изменилась и сдвинулась как раз на 14 дней. Надеюсь, скоро начнeт потихоньку работать, но когда восстановится… К «Бетису» точно нет.

    Конечно, есть вероятность, что сыграет Одоевский. Почему нет? Он неплохо смотрится в последнее время. У нас есть ещe два товарищеских матча, и по их результатам мы решим. Сыграют те, кто лучше готов на данный момент», – сказал Семак.

    • Матч с «Бетисом» состоится 17 февраля.
    • Крицюк сейчас может заниматься только в зале. Планируется, что он вернется в марте.
    • Трансферное окно в России открыто до 22 февраля.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 13:54
    Комментарии5
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      Рейтинг: +22571

      DOCTOR PENALTY 16 минут назад

      Ставь, будет чем оправдываться.

      0
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      Рейтинг: +1234

      ZENIT-59 24 минуты назад

      С вопросами в защите, да ещё с вратарской проблемой Бетис разнесёт Зенит! Очень печально, но всё идёт к тому.Ведь у нас нет официальных матчей, и в обороне проблемы увеличились. А Бедис будет атаковать со страшной силой!

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      Рейтинг: +499

      Solist345345 55 минут назад

      А чё, Кержакова вообще не рассматривают?

      0
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      Рейтинг: +57964

      portero 57 минут назад

      А что Ломаева не купили у Крыльев, вроде хотели? Неужели денег пожалели...

      0
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      Рейтинг: +1023

      Борисыч1 1 час назад

      Дзюбу ставьте в ворота! Он умеет!

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