Семак: «Вероятно, с «Бетисом» сыграет Одоевский»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак допустил, что в первом матче 1/16 финала Лиги Европы против «Бетиса» сыграет собственный воспитанник Даниил Одоевский, вратарь. Альтернатива - Михаил Кержаков.

«К «Бетису» Станислав Крицюк точно не будет готов. Из-за болезни его восстановление как раз затянулось на две недели. Планировали взять его на сбор в Португалию, но ситуация изменилась и сдвинулась как раз на 14 дней. Надеюсь, скоро начнeт потихоньку работать, но когда восстановится… К «Бетису» точно нет.

Конечно, есть вероятность, что сыграет Одоевский. Почему нет? Он неплохо смотрится в последнее время. У нас есть ещe два товарищеских матча, и по их результатам мы решим. Сыграют те, кто лучше готов на данный момент», – сказал Семак.