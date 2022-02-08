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Семак: «Вероятно, с «Бетисом» сыграет Одоевский»

8 февраля 2022, 13:54
9

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак допустил, что в первом матче 1/16 финала Лиги Европы против «Бетиса» сыграет собственный воспитанник Даниил Одоевский, вратарь. Альтернатива - Михаил Кержаков.

«К «Бетису» Станислав Крицюк точно не будет готов. Из-за болезни его восстановление как раз затянулось на две недели. Планировали взять его на сбор в Португалию, но ситуация изменилась и сдвинулась как раз на 14 дней. Надеюсь, скоро начнeт потихоньку работать, но когда восстановится… К «Бетису» точно нет.

Конечно, есть вероятность, что сыграет Одоевский. Почему нет? Он неплохо смотрится в последнее время. У нас есть ещe два товарищеских матча, и по их результатам мы решим. Сыграют те, кто лучше готов на данный момент», – сказал Семак.

  • Матч с «Бетисом» состоится 17 февраля.
  • Крицюк сейчас может заниматься только в зале. Планируется, что он вернется в марте.
  • Трансферное окно в России открыто до 22 февраля.

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Источник: «Чемпионат»
Лига Европы Россия. Премьер-лига Бетис Зенит Одоевский Даниил Семак Сергей
Комментарии (9)
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Борисыч1
1644318825
Дзюбу ставьте в ворота! Он умеет!
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portero
1644319320
А что Ломаева не купили у Крыльев, вроде хотели? Неужели денег пожалели...
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Solist345345
1644319467
А чё, Кержакова вообще не рассматривают?
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ZENIT-59
1644321324
С вопросами в защите, да ещё с вратарской проблемой Бетис разнесёт Зенит! Очень печально, но всё идёт к тому.Ведь у нас нет официальных матчей, и в обороне проблемы увеличились. А Бедис будет атаковать со страшной силой!
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DOCTOR PENALTY
1644321812
Ставь, будет чем оправдываться.
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Vitaga
1644334082
сыграют те кто лучше готов на данный момент...-сказал Семак. это фраза Карпина). плагиатор)
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Hektor 84
1644506032
Шлюбу в ворота))) бесят эксперты на срач тв. Которые утверждают что у Бетиса проблемы и перенасыщенный график и что у бзянита большие шансы пройти. Но не один не рассказывает о проблемах бзянита в обороне, с позицией вратаря, о том что игры нет, что бзянит играет примитивно и то что у Семака и тактики то нет.
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