Мешков возглавил отдел подготовки судей РФС

РФС объявил о назначении судьи Виталия Мешкова на пост главы отдела подготовки судей академии РФС.

Действующий арбитр ФИФА станет руководителем программ обучения рефери в РФС. Его заместителем назначен экс-ассистент и арбитр AVAR Николай Богач, помощниками стали экс-ассистент Вячеслав Семенов и действующий судья Евгений Турбин.

«В задачи отдела подготовки судей входят обучение арбитров и ассистентов в рамках специализированных программ, в том числе «Таланты и наставники», в соответствии с Судейской конвенцией УЕФА и международными стандартами ФИФА, а также разработка новых образовательных проектов.

Кроме того, новому руководителю отдела предстоит развитие регионального направления подготовки судей через взаимодействие с региональными федерациями и межрегиональными объединениями», – говорится в сообщении РФС.

Мешков займет место Юрия Баскакова, отстраненного от программы «Таланты и наставники».

Мешков – вице-президент федерации футбола Московской области.

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