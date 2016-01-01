Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: какая команда РФПЛ нужна Государственной Думе?
    Тест: какая команда РФПЛ нужна Государственной Думе?
    2 Тест: угадайте логотип клуба в ЛЧ. Обязательно ошибетесь!
    Тест: угадайте логотип клуба в ЛЧ. Обязательно ошибетесь!
    3 Тест: знаете ли вы прозвище Кокорина, Златана и других игроков Евро-2016
    Тест: знаете ли вы прозвище Кокорина, Златана и других игроков Евро-2016

    Мешков возглавил отдел подготовки судей РФС

    РФС объявил о назначении судьи Виталия Мешкова на пост главы отдела подготовки судей академии РФС.

    Действующий арбитр ФИФА станет руководителем программ обучения рефери в РФС. Его заместителем назначен экс-ассистент и арбитр AVAR Николай Богач, помощниками стали экс-ассистент Вячеслав Семенов и действующий судья Евгений Турбин.

    «В задачи отдела подготовки судей входят обучение арбитров и ассистентов в рамках специализированных программ, в том числе «Таланты и наставники», в соответствии с Судейской конвенцией УЕФА и международными стандартами ФИФА, а также разработка новых образовательных проектов.

    Кроме того, новому руководителю отдела предстоит развитие регионального направления подготовки судей через взаимодействие с региональными федерациями и межрегиональными объединениями», – говорится в сообщении РФС.

    • Мешков займет место Юрия Баскакова, отстраненного от программы «Таланты и наставники».
    • Мешков – вице-президент федерации футбола Московской области.

    Мешков будет отвечать за подготовку молодых арбитров в России («СЭ»)

    Россиянин Мешков рассудит Нидерланды и Гибралтар

    ЭСК признала, что Мешков ошибся, назначив пенальти на Дзюбе в матче «Зенит» – «Крылья»

    Источник: сайт РФС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 19:41
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +501

      Дубина 1 час назад

      И суда воткнули питерскую подстилку!
      Все для бзянита делает мафия)))

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    93824
    #3
    Рубик Докоян
    77207
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68727
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru