Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: кино или настоящий футбол?
    Тест: кино или настоящий футбол?
    2 Тест: кем бы вы работали в футбольном клубе?
    Тест: кем бы вы работали в футбольном клубе?
    3 Тест: кто сыграет на Кубке конфедераций?
    Тест: кто сыграет на Кубке конфедераций?

    Медина – об адаптации в ЦСКА: «Вызывает сложности только русский язык»

    Новичок ЦСКА Хесус Медина рассказал о своей адаптации в московском клубе.

    — Ты провел две недели с ЦСКА. Есть что-то, что показалось тебе необычным?

    — Футбол везде одинаковый. В этом нет никакой тайны. Единственное, что вызывает сложности — это русский язык. Я, конечно, говорю немного на английском, но в большинстве здесь все общаются на русском.

    В остальном мне все нравится, я стараюсь узнавать своих партнеров, тренеров, персонал... Стараюсь делать все от меня зависящее, чтобы не чувствовать себя оторванным от команды.

    • Медина присоединился к ЦСКА на правах свободного агента.
    • Парагваец заключил с клубом контракт до 2025 года.

    Медина: «Хочу оставить свой след в истории ЦСКА. Мои глаза горят»

    Алексей Березуцкий: «Язиджи и Медина сыграли просто великолепно»

    Медина: «Дебютный гол за ЦСКА был достаточно легким»

    Источник: сайт ЦСКА

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    07.02.2022 23:36
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    93793
    #3
    Рубик Докоян
    77207
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68715
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru