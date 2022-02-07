Медина – об адаптации в ЦСКА: «Вызывает сложности только русский язык»

Новичок ЦСКА Хесус Медина рассказал о своей адаптации в московском клубе.
— Ты провел две недели с ЦСКА. Есть что-то, что показалось тебе необычным?
— Футбол везде одинаковый. В этом нет никакой тайны. Единственное, что вызывает сложности — это русский язык. Я, конечно, говорю немного на английском, но в большинстве здесь все общаются на русском.
В остальном мне все нравится, я стараюсь узнавать своих партнеров, тренеров, персонал... Стараюсь делать все от меня зависящее, чтобы не чувствовать себя оторванным от команды.
- Медина присоединился к ЦСКА на правах свободного агента.
- Парагваец заключил с клубом контракт до 2025 года.
Источник: сайт ЦСКА