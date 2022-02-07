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  • Яровинский: «Ни летом, ни зимой предложений по Хвиче не было. Только одна бумага об интересе»

Яровинский: «Ни летом, ни зимой предложений по Хвиче не было. Только одна бумага об интересе»

7 февраля 2022, 22:59
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Спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский рассказал, почему клуб до сих пор не продал полузащитника Хвичу Кварацхелию.

— Летом вы говорили, что Хвичей интересуются 3,5 клуба из Европы. Почему он так и не ушел?

— Потому что этот интерес не сформировался в предложение. Это был более-менее осознанный интерес, но не более. Проблема с Хвичей больше связана с прессой.

— Как?

— В СМИ расписывалось гораздо больше, чем происходило в реальности. Это очень негативно сказалось на всем. Количество слухов, звонков, непонятных движений вокруг Хвичи, которые абсолютно ни на чем не были основаны, ничего хорошего не дали.

Если бы предложение реально было, мы бы его отпустили. Но летом у «Рубина» были официальные предложения только по двум футболистам — Карлу Старфельту и Денису Макарову. Один сейчас в «Селтике», другой в «Динамо».

А по Хвиче ни летом, ни зимой официальных предложений не было. Единственное — в конце летнего окна в «Рубин» пришла официальная бумага об интересе. Но до финального предложения не дошло.

— Кому было выгодно раздувать интерес к Хвиче?

— Это вообще ваша работа. Журналисты какую-то новость подхватывают, начинают раздувать, брать комментарии, пишут мнения в телеграм-каналах, все бурлит, все обсуждается...

К журналистам я отношусь с большим уважением, считаю их профессию важнейшей для футбола. Но когда я вижу логические цепочки, которые возникают в голове у некоторых людей, я думаю: «Неплохо, надо писать киносценарий».

Потому что мы внутри процесса даже не догадываемся о тех хитросплетениях, которые приписываются определенному кейсу. Сейчас слухи обрастают такой массой, что даже если ты выйдешь с опровержением, оно никому не будет интересно.

  • В этом сезоне Хвича забил 1 гол и сделал 3 ассиста в 17 матчах.
  • Его контракт с «Рубином» рассчитан до 2024 года.
  • Рыночная стоимость игрока – 16 миллионов евро.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Рубин Кварацхелия Хвича Яровинский Олег
Комментарии (1)
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R_a_i_n
1644296623
Изначально переоцененный футболист, не более.
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