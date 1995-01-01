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    Чупо-Мотинг отказался играть в матче за третье место Кубка Африки

    Отец нападающего сборной Камеруна Эрика Чупо-Мотинга Джуст подтвердил, что его сын отказался выходить на матч за третье место Кубка Африки против Буркина-Фасо (3:3; 5:3 по пенальти). Дело в главном тренер Тони Консейсау.

    «Мы решили не играть, это было наше решение. Мы отказались, и мы решили, что он больше не будет играть под руководством Тони Консейсау», – сказал Чупо-Мотинг-старший.

    • Изначально Чупо-Мотинг был включен в стартовый состав на матч, но потом его заменили. Официальная причина – травма.
    • Игрок «Баварии» на этом Кубке Африки провел 4 матча.
    • Турнир проходит в Камеруне.

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    Источник: beIN SPORTS

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    Сегодня, 16:12
    Комментарии3
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      Рейтинг: +6569

      vladik12 23 минуты назад

      Кто-то забыл свое место и предназначение.

      0
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      Рейтинг: +13642

      Cleaner 54 минуты назад

      Чупо-чупс. Африка, страна чудес...)))

      0
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      Рейтинг: +250

      Demgel 1 час назад

      Так травма,или тренер не устраивает?Игроку и тренеру нужна взрослая беседа.

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