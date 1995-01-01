Чупо-Мотинг отказался играть в матче за третье место Кубка Африки

Отец нападающего сборной Камеруна Эрика Чупо-Мотинга Джуст подтвердил, что его сын отказался выходить на матч за третье место Кубка Африки против Буркина-Фасо (3:3; 5:3 по пенальти). Дело в главном тренер Тони Консейсау.

«Мы решили не играть, это было наше решение. Мы отказались, и мы решили, что он больше не будет играть под руководством Тони Консейсау», – сказал Чупо-Мотинг-старший.

Изначально Чупо-Мотинг был включен в стартовый состав на матч, но потом его заменили. Официальная причина – травма.

Игрок «Баварии» на этом Кубке Африки провел 4 матча.

Турнир проходит в Камеруне.

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