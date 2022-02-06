Чупо-Мотинг отказался играть в матче за третье место Кубка Африки

Отец нападающего сборной Камеруна Эрика Чупо-Мотинга Джуст подтвердил, что его сын отказался выходить на матч за третье место Кубка Африки против Буркина-Фасо (3:3; 5:3 по пенальти). Дело в главном тренер Тони Консейсау.

«Мы решили не играть, это было наше решение. Мы отказались, и мы решили, что он больше не будет играть под руководством Тони Консейсау», – сказал Чупо-Мотинг-старший.