«Ливерпуль» поздравил Мане с победой в Кубке Африке и поддержал Салаха, проигравшего в финале

«Ливерпуль» отреагировал на результат финального матча Кубка Африки.
Сенегал в серии пенальти победил Египет и впервые в истории выиграл турнир.
Пресс-служба английского клуба поздравила Садио Мане с победой в Кубке Африке.
«Творец истории. Поздравляем, Садио», – говорится в публикации.
Также «Ливерпуль» поддержал Мохамеда Салаха, чья команда в финале потерпела поражение.
«Сочувствуем, Мохамед. Ты должен гордиться невероятным турниром», – сказано в другой записи.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Источник: твиттер «Ливерпуля»