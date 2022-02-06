«Ливерпуль» поздравил Мане с победой в Кубке Африке и поддержал Салаха, проигравшего в финале

Молодцик Мане, а Салах пусть не зазнается
«Ливерпуль» отреагировал на результат финального матча Кубка Африки.
Сенегал в серии пенальти победил Египет и впервые в истории выиграл турнир.
Пресс-служба английского клуба поздравила Садио Мане с победой в Кубке Африке.
«Творец истории. Поздравляем, Садио», – говорится в публикации.
Также «Ливерпуль» поддержал Мохамеда Салаха, чья команда в финале потерпела поражение.
«Сочувствуем, Мохамед. Ты должен гордиться невероятным турниром», – сказано в другой записи.
Congratulations, Sadio pic.twitter.com/HvZr6e9Qow— Liverpool FC (@LFC) February 6, 2022
Commiserations @MoSalah, you should be proud of an incredible tournament pic.twitter.com/C6tcnBRWXg— Liverpool FC (@LFC) February 6, 2022
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