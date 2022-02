«Ливерпуль» поздравил Мане с победой в Кубке Африке и поддержал Салаха, проигравшего в финале

«Ливерпуль» отреагировал на результат финального матча Кубка Африки.

Сенегал в серии пенальти победил Египет и впервые в истории выиграл турнир.

Пресс-служба английского клуба поздравила Садио Мане с победой в Кубке Африке.

«Творец истории. Поздравляем, Садио», – говорится в публикации.

Также «Ливерпуль» поддержал Мохамеда Салаха, чья команда в финале потерпела поражение.

«Сочувствуем, Мохамед. Ты должен гордиться невероятным турниром», – сказано в другой записи.

Commiserations @MoSalah, you should be proud of an incredible tournament pic.twitter.com/C6tcnBRWXg