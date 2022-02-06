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    «Ливерпуль» поздравил Мане с победой в Кубке Африке и поддержал Салаха, проигравшего в финале

    «Ливерпуль» отреагировал на результат финального матча Кубка Африки.

    Сенегал в серии пенальти победил Египет и впервые в истории выиграл турнир.

    Пресс-служба английского клуба поздравила Садио Мане с победой в Кубке Африке.

    «Творец истории. Поздравляем, Садио», – говорится в публикации.

    Также «Ливерпуль» поддержал Мохамеда Салаха, чья команда в финале потерпела поражение.

    «Сочувствуем, Мохамед. Ты должен гордиться невероятным турниром», – сказано в другой записи.

    Мане – лучший игрок Кубка Африки, Менди – лучший вратарь, Абубакар – лучший бомбардир

    Мане не забил пенальти в финале Кубка Африки. Салах подсказал своему вратарю, куда будет бить Садио

    Вратарь Кабо-Верде Возинья навестил Мане в больнице после столкновения в матче Кубка Африки

    Источник: твиттер «Ливерпуля»

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    Сегодня, 10:42
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1990

      СуперПАВ9 1 час назад

      Молодцик Мане, а Салах пусть не зазнается

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