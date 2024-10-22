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    Самые высокооплачиваемые футболисты в Саудовской Аравии

    Опубликован рейтинг самых высокооплачиваемых футболистов в Саудовской Аравии, основанный на исследованиях Bloomberg и Forbes.

    Возглавляет его нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду с ежегодным доходом в размере 263 миллионов евро.

    1. Криштиану Роналду («Аль-Наср») – 263 млн евро (203 зарплата + 60 заработок на рекламе и других коммерческих видах деятельности);
    2. Неймар («Аль-Хиляль») – 102 млн евро (74+28);
    3. Карим Бензема («Аль-Иттихад») – 96 млн евро (92+4);
    4. Садио Мане («Аль-Наср») – 48 млн евро (44,3+3,7).

    Из летних новичков саудовской лиги наибольшую зарплату получил форвард «Аль-Ахли» Айван Тони – 23 миллиона евро в год.

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    Источник: AS

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