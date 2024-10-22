Самые высокооплачиваемые футболисты в Саудовской Аравии

Опубликован рейтинг самых высокооплачиваемых футболистов в Саудовской Аравии, основанный на исследованиях Bloomberg и Forbes.

Возглавляет его нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду с ежегодным доходом в размере 263 миллионов евро.

Криштиану Роналду («Аль-Наср») – 263 млн евро (203 зарплата + 60 заработок на рекламе и других коммерческих видах деятельности); Неймар («Аль-Хиляль») – 102 млн евро (74+28); Карим Бензема («Аль-Иттихад») – 96 млн евро (92+4); Садио Мане («Аль-Наср») – 48 млн евро (44,3+3,7).

Из летних новичков саудовской лиги наибольшую зарплату получил форвард «Аль-Ахли» Айван Тони – 23 миллиона евро в год.