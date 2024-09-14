Мане может вернуться в Европу

Нападающий «Аль-Насра» Садио Мане интересен турецкому топ-клубу.

На 32-летнего сенегальца нацелился «Бешикташ». Переговоры ведутся, но вероятность трансфера будет выше зимой.

Саудовцам нужно продать кого-то из иностранных футболистов, чтобы подписать другого легионера.

Мане наиболее известен по выступлениям за «Ливерпуль» и «Баварию».

В «Аль-Насре» он с августа 2023 года: 51 матч, 19 голов, 13 ассистов.

Рыночная стоимость вингера – 15 миллионов евро.

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