Эджуке прибыл на сбор ЦСКА после вылета сборной Нигерии из Кубка Африки

Эджуке надо Деспота в партнеры, вот тогда у ЦСКА выхлоп повысится.
Будут голы штамповать!!!
Нападающий ЦСКА Чидера Эджуке возвращается к тренировкам с командой.
24-летний футболист прибыл на сбор в испанский Кампоамор.
Нигериец пропустил начало подготовки ко второй части сезона из-за участия в Кубке Африки.
- Нигерия вылетела из КАФ на стадии 1/8 финала, уступив Тунису.
- В этом сезоне Эджуке забил 4 гола и сделал 3 ассиста в 18 матчах.
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