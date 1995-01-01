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    Эджуке прибыл на сбор ЦСКА после вылета сборной Нигерии из Кубка Африки

    Нападающий ЦСКА Чидера Эджуке возвращается к тренировкам с командой.

    24-летний футболист прибыл на сбор в испанский Кампоамор.

    Нигериец пропустил начало подготовки ко второй части сезона из-за участия в Кубке Африки.

    • Нигерия вылетела из КАФ на стадии 1/8 финала, уступив Тунису.
    • В этом сезоне Эджуке забил 4 гола и сделал 3 ассиста в 18 матчах.

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    Источник: твиттер ЦСКА

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    Сегодня, 12:54
    Комментарии1
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      Рейтинг: +57458

      portero 59 минут назад

      Эджуке надо Деспота в партнеры, вот тогда у ЦСКА выхлоп повысится.
      Будут голы штамповать!!!

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