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    Черевченко: «На Жиркова и Мамаева надо смотреть и учиться профессионализму»

    Главный тренер «Химок» Игорь Черевченко рассказал о работе команды на сборах. В ней участвует и новичок Юрий Жирков, которому 38 лет.

    «Новички вписываются без проблем, в коллективе всe хорошо. Вписались сразу. А кому вписываться? Юре Жиркову? Или Павлу Мамаеву? Они опытные ребята. Мы постепенно подводили Жиркова, конечно, но сейчас он уже в хорошем состоянии.

    Юра с Павлом не сразу получили такую нагрузку, как все остальные. Постепенно. Всему нужно время. Ребята смотрят на них и должны учиться у них профессионализму, тому, как действовать на поле в той или иной ситуации», – сказал тренер.

    • Жирков перешел в «Химки» в январе как свободный агент.
    • Химчане идут в РПЛ последними.
    • Сбор проходит в Турции.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 18:51
    Комментарии2
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      Рейтинг: +806

      вальтер79 26 минут назад

      кокорина забыл добавить мастера владением стула))))))

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      Рейтинг: +1486

      vmonomah17 28 минут назад

      Павлик многому может научить)))

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