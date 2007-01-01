Черевченко: «На Жиркова и Мамаева надо смотреть и учиться профессионализму»

Главный тренер «Химок» Игорь Черевченко рассказал о работе команды на сборах. В ней участвует и новичок Юрий Жирков, которому 38 лет.

«Новички вписываются без проблем, в коллективе всe хорошо. Вписались сразу. А кому вписываться? Юре Жиркову? Или Павлу Мамаеву? Они опытные ребята. Мы постепенно подводили Жиркова, конечно, но сейчас он уже в хорошем состоянии.

Юра с Павлом не сразу получили такую нагрузку, как все остальные. Постепенно. Всему нужно время. Ребята смотрят на них и должны учиться у них профессионализму, тому, как действовать на поле в той или иной ситуации», – сказал тренер.

Жирков перешел в «Химки» в январе как свободный агент.

Химчане идут в РПЛ последними.

Сбор проходит в Турции.

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