Шалимов – о Шатове: «Вижу большое желание играть»

Главный тренер «Урала» Игорь Шалимов высказался о подписании контракта с полузащитником Олегом Шатовым.

– Олег Шатов подписал контракт до конца сезона. Кто был инициатором его приглашения?

– Его позвал Григорий Викторович, у него теплые отношения с Олегом на протяжении долгих лет. Иванов сказал, что Шатов поедет на сборы.

Олег – классный футболист, вопрос, когда он играл в последний раз. У него были травмы, сейчас нужно, чтобы всe прошло, чтобы набрал форму.

Мы рассчитываем на него. Вижу большое желание играть, потому что несколько месяцев он ничего не делал.

– Можно ли говорить, что футболист станет неким проводником ваших идей на поле?

– Опытные игроки всегда такими являются, они разговаривают в раздевалке и на поле. Конечно, авторитет у ребят есть, и это важно, когда в команде много молодых. Так что Олег должен быть лидером в «Урале».