Шалимов – о Шатове: «Вижу большое желание играть»

Главный тренер «Урала» Игорь Шалимов высказался о подписании контракта с полузащитником Олегом Шатовым.
– Олег Шатов подписал контракт до конца сезона. Кто был инициатором его приглашения?
– Его позвал Григорий Викторович, у него теплые отношения с Олегом на протяжении долгих лет. Иванов сказал, что Шатов поедет на сборы.
Олег – классный футболист, вопрос, когда он играл в последний раз. У него были травмы, сейчас нужно, чтобы всe прошло, чтобы набрал форму.
Мы рассчитываем на него. Вижу большое желание играть, потому что несколько месяцев он ничего не делал.
– Можно ли говорить, что футболист станет неким проводником ваших идей на поле?
– Опытные игроки всегда такими являются, они разговаривают в раздевалке и на поле. Конечно, авторитет у ребят есть, и это важно, когда в команде много молодых. Так что Олег должен быть лидером в «Урале».
- «Урал» объявил о подписании Шатова 1 февраля.
- Стороны заключили соглашение до конца сезона.
- Хавбек уже выступал за клуб из Екатеринбурга с 2007 по 2011 год.
- В ноябре он покинул «Рубин» и приостановил карьеру на несколько месяцев.