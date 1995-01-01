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    Шалимов – о Шатове: «Вижу большое желание играть»

    Главный тренер «Урала» Игорь Шалимов высказался о подписании контракта с полузащитником Олегом Шатовым.

    – Олег Шатов подписал контракт до конца сезона. Кто был инициатором его приглашения?

    – Его позвал Григорий Викторович, у него теплые отношения с Олегом на протяжении долгих лет. Иванов сказал, что Шатов поедет на сборы.

    Олег – классный футболист, вопрос, когда он играл в последний раз. У него были травмы, сейчас нужно, чтобы всe прошло, чтобы набрал форму.

    Мы рассчитываем на него. Вижу большое желание играть, потому что несколько месяцев он ничего не делал.

    – Можно ли говорить, что футболист станет неким проводником ваших идей на поле?

    – Опытные игроки всегда такими являются, они разговаривают в раздевалке и на поле. Конечно, авторитет у ребят есть, и это важно, когда в команде много молодых. Так что Олег должен быть лидером в «Урале».

    • «Урал» объявил о подписании Шатова 1 февраля.
    • Стороны заключили соглашение до конца сезона.
    • Хавбек уже выступал за клуб из Екатеринбурга с 2007 по 2011 год.
    • В ноябре он покинул «Рубин» и приостановил карьеру на несколько месяцев.

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    Источник: «Матч ТВ»

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