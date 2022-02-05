Главные новости дня. Россия победила Украину в футзале; Чернов летом перейдет в «Спартак»

«Зенит» предложил Ракицкому новый контракт с понижением зарплаты («Чемпионат»).

«Антальяспор» подписал контракт с экс-форвардом «Спартака» Адриано.

«Самое время одуматься и отменить Fan ID». Фанаты ЦСКА поддержали бойкот матчей РПЛ.

Макаров: «Смеюсь над диванными аналитиками. Люди смотрят футбол из космоса».

Макаров – о чемпионской гонке с «Зенитом»: «Даже фанаты «Спартака» желают «Динамо» удачи».

Дзюба ведет переговоры с «Фенербахче» (Takvim).

Президент «Урала» Иванов – о Fan ID для игроков: «Это вообще какой-то маразм».

Официально: Чернов летом перейдет из «Крыльев» в «Спартак».

«Спартак», «Локомотив» и «Сочи» интересуются опорником «Ньюкасла» Хэйденом.

Сборная России по футзалу победила Украину в полуфинале Евро. За минуту до конца украинцы не забили пенальти.