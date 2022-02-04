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  • Макаров – о чемпионской гонке с «Зенитом»: «Даже фанаты «Спартака» желают «Динамо» удачи»

Макаров – о чемпионской гонке с «Зенитом»: «Даже фанаты «Спартака» желают «Динамо» удачи»

4 февраля 2022, 11:46
34

Полузащитник «Динамо» Денис Макаров рассказал о поддержке клуба со стороны болельщиков других команды.

— Нет ощущения, что сейчас даже болельщики других клубов желают вам победы?

— Есть. Мне даже болельщики «Спартака» — друзья, знакомые — говорят, что в споре «Зенита» и «Динамо» желают нам удачи. В отпуске в Тольятти на улице подошeл незнакомый человек: «Надеюсь, в этом году у вас всe получится». Когда люди верят, это вдохновляет.

  • «Зенит» ушел на зимний перерыв лидером РПЛ.
  • «Динамо» отстает на 2 очка.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Динамо Спартак Зенит Макаров Денис
Комментарии (34)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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Plyash
1643965156
Как же Вам не желать удачи,ведь мы с Вами одной земли и одной крови. От Москвы до Магадана все болеют за Динамо А когда у них никак,все болеют за Спартак Берегись,Питер...
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Вомбат
1643965276
Очный спор Зенита и Динамо уже закончен и все помнят как именно. Заочный спор тоже скорее всего закончится в пользу Зенита потому, что Зениту вряд ли придется играть на 2 фронта. Бетис прямо сейчас выглядит не слабее Реала, и уж точно сильнее Барселоны и Атлетико, так что шансов пройти эту команду у Зенита очень мало. А если Зенит сосредоточится на чемпионате, то шансов у Динамо не будет никаких. Так что беречься Питеру особо не придется. Жаль только, что в рейтинге УЕФА Россия продолжит падать.
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Беспонтий
1643965806
хитрый татарин стелет под нового хана ничего нового
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NewLife
1643966444
Вам чемпионство, а Спартаку серебро. Бомжей может спасти только админ ресурс (как всегда).
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klimovich
1643966761
Это факт) Кто угодно лучше Зенита. Хоть ЦСКА или Динамо.
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Hektor 84
1643967755
Понесло дурика
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ААМ
1643970148
Ещё бы оба московских клуба едины в ненависти к Питеру и "Зениту"
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BarStep
1643972993
Даже?!! В первую очередь!!! Для них первое место Зенита в РПЛ - это же взрыв мозга!! (у кого есть он, этот мозг, конечно).. Это же та публика, которая готовА заложить душу дьяволу, но только не Зенит! С приходом Зенита в элиту отечественного футбола для них всё остальное померкло и ушло на второй план..
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ВАСЯ КАСКИН
1643974125
масковский гей кружок
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alp
1643976798
слишком широко шагает пацан. того и гляди, штаны порвутся
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