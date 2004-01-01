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    Макаров – о чемпионской гонке с «Зенитом»: «Даже фанаты «Спартака» желают «Динамо» удачи»

    Полузащитник «Динамо» Денис Макаров рассказал о поддержке клуба со стороны болельщиков других команды.

    — Нет ощущения, что сейчас даже болельщики других клубов желают вам победы?

    — Есть. Мне даже болельщики «Спартака» — друзья, знакомые — говорят, что в споре «Зенита» и «Динамо» желают нам удачи. В отпуске в Тольятти на улице подошeл незнакомый человек: «Надеюсь, в этом году у вас всe получится». Когда люди верят, это вдохновляет.

    • «Зенит» ушел на зимний перерыв лидером РПЛ.
    • «Динамо» отстает на 2 очка.

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 11:46
    Комментарии33
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      Рейтинг: +6446

      BarStep 2 минуты назад

      Даже?!!
      В первую очередь!!!

      Для них первое место Зенита в РПЛ - это же взрыв мозга!! (у кого есть он, этот мозг, конечно)..
      Это же та публика, которая готовА заложить душу дьяволу, но только не Зенит!
      С приходом Зенита в элиту отечественного футбола для них всё остальное померкло и ушло на второй план..

      0
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      Рейтинг: +3824

      PAREVG. 10 минут назад

      Как все тут пишут, хоть Уфа, хоть Динамо - лишь бы не Зенит.

      0
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      Рейтинг: +693

      alefreddy 40 минут назад

      а почему бы и нет все верно

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      Рейтинг: +3163

      ААМ 49 минут назад

      Ещё бы оба московских клуба едины в ненависти к Питеру и "Зениту"

      1
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      Рейтинг: +3824

      PAREVG. > ААМ 8 минут назад

      Оба??????
      Еще Локо и Торпедо в Москве есть.

      0
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      Рейтинг: +6746

      Томик 52 минуты назад

      Незнакомый человек Макарова узнал на улице. В Тольятти? Точно Макарова? Точно узнал?

      0
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      Рейтинг: +1000

      Борисыч1 1 час назад

      Динамо Чемпион - 2020!!! И не е..ёт!!! ))

      0
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      Рейтинг: +462

      Беспонтий > Борисыч1 29 минут назад

      да хоть 1936
      начал путать даты чемпион мусарской

      1
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      Рейтинг: +14068

      Hektor 84 1 час назад

      Понесло дурика

      3
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      Рейтинг: +12796

      Barmaleushka 1 час назад

      Как незнакомый человек в Тольятти опознал Макарова ? Он как Бекхэм или Роналду , узнаваем в любой точке мира даже в костюме химзащиты ?
      Надо ещё узнать мнение фанатов (именно фанатов) того самого по поводу сего высказывания .

      1
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      Рейтинг: +2340

      ПалкоВводецъ 1 час назад

      За Д-мо болеют меньшинства, Гыгыгы

      1
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      Рейтинг: +472

      klimovich 1 час назад

      Это факт) Кто угодно лучше Зенита. Хоть ЦСКА или Динамо.

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