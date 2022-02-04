Макаров – о чемпионской гонке с «Зенитом»: «Даже фанаты «Спартака» желают «Динамо» удачи»

Полузащитник «Динамо» Денис Макаров рассказал о поддержке клуба со стороны болельщиков других команды.

— Нет ощущения, что сейчас даже болельщики других клубов желают вам победы?

— Есть. Мне даже болельщики «Спартака» — друзья, знакомые — говорят, что в споре «Зенита» и «Динамо» желают нам удачи. В отпуске в Тольятти на улице подошeл незнакомый человек: «Надеюсь, в этом году у вас всe получится». Когда люди верят, это вдохновляет.