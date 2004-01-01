Макаров – о чемпионской гонке с «Зенитом»: «Даже фанаты «Спартака» желают «Динамо» удачи»

Даже?!!
В первую очередь!!!
Для них первое место Зенита в РПЛ - это же взрыв мозга!! (у кого есть он, этот мозг, конечно)..
Это же та публика, которая готовА заложить душу дьяволу, но только не Зенит!
С приходом Зенита в элиту отечественного футбола для них всё остальное померкло и ушло на второй план..
Полузащитник «Динамо» Денис Макаров рассказал о поддержке клуба со стороны болельщиков других команды.
— Нет ощущения, что сейчас даже болельщики других клубов желают вам победы?
— Есть. Мне даже болельщики «Спартака» — друзья, знакомые — говорят, что в споре «Зенита» и «Динамо» желают нам удачи. В отпуске в Тольятти на улице подошeл незнакомый человек: «Надеюсь, в этом году у вас всe получится». Когда люди верят, это вдохновляет.
- «Зенит» ушел на зимний перерыв лидером РПЛ.
- «Динамо» отстает на 2 очка.