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    Макаров: «Смеюсь над диванными аналитиками. Люди смотрят футбол из космоса»

    Полузащитник «Динамо» Денис Макаров высказался о критике в свой адрес.

    — Тебя бесят диванные аналитики?

    — Нет, я над ними просто смеюсь. Последние полгода-год я вообще стараюсь дистанцироваться от всего этого. Я ограничил доступ в «Инстаграм», а остальные соцсети вообще удалил. Не читаю новости — кроме тех, что выкладывает официальный сайт «Динамо». Не забиваю голову ненужной информацией.

    — Раньше много негатива получал в комментариях?

    — Люди пишут что попало. Смотрят футбол как будто из космоса и позволяют себе тебя поучать или оскорблять. Я к таким людям никак не отношусь — просто не обращаю внимание.

    — Когда был моложе, эта злоба расстраивала?

    — Наверное, да. Со временем понимаешь, что этим просто не нужно засорять свой мозг. Повзрослел.

    • Макаров забил 3 гола и отдал 3 ассиста в 15 матчах сезона РПЛ.
    • Его рыночная стоимость – 7 миллионов евро.

    Макаров – о чемпионской гонке с «Зенитом»: «Даже фанаты «Спартака» желают «Динамо» удачи»

    Макаров: «Зенит» всегда на слуху. Говорят, что все их боятся, но это точно не про «Динамо»

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 10:51
    Комментарии16
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      Рейтинг: +6746

      Томик 51 минуту назад

      Бестолковое хамло.

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      Рейтинг: +1841

      morgan59 1 час назад

      Очень странно,что человек получающий зарплату- на два-три порядка выше средне статического россиянина , рассуждает с надменность высокопоставленного чиновника. Печальное зрелище.

      3
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      Рейтинг: +11974

      Fusballer > morgan59 37 минут назад

      Да там даже не 2-3 порядка, а намного больше.

      0
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      Рейтинг: +4244

      neim 1 час назад

      " ... Кто это "диванные специалисты " ? ... "

      Да все здесь присутствующие и ещё другие, на таких же помойках, как Бомбардир.
      Или кто-то и впрямь, не стесняясь, считает себя специалистом ?

      0
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      Рейтинг: +14068

      Hektor 84 1 час назад

      Так а ты и тебе подобные просто диванные игрочишки. Вы уже прикуели своим хамством.

      1
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      Рейтинг: +9400

      Alekxei Z. 1 час назад

      Кто это "диванные специалисты " ?
      Под это определение можно всех болельщиков записать.
      Для кого вы играете ?
      Другое дело , что многие в комментариях ,оценивая игру игрока , позволяют себе оскорбления, ну это от воспитания , а не от не знания предмета.

      2
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      Рейтинг: +8820

      САДЫЧОК 2 часа назад

      Макаров серый футболист ! Не читает и не смотрит ..говорит ! Клинсманн . каждый свой матч детально разбирал по видео..

      1
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      Рейтинг: +903

      matvei_72 2 часа назад

      Вот в том то и дело , что диванные аналитики лучше разбираются в футболе чем те кто играет в него и получают миллионы долларов...за что, вопрос...

      2
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      Рейтинг: +18648

      derrik2000 2 часа назад

      Макаров, как человек не отягощённый умственной деятельностью, не понимает или не хочет понять, что он бегает по полю ДЛЯ ЗРИТЕЛЕЙ!
      Что, олигархи будут бабло ВБУХИВАТЬ в команду и клуб, если футбол станет никому не интересен в силу каких-либо причин?
      Нет конечно!
      Да.
      В основном берут для имиджа и чтобы пристроить родственников в какую-то структуру клуба. Ну, чтобы хоть каким-нибудь делом занимался. Или НЕ занимался, но времени свободного поменьше на всякую хрень было. Плюс ещё и зарплата.
      Это как " брендовый бутик", купленный жене. )))
      А если популярность футбола в регионе упадёт до нуля, то и зачем тогда клуб нужен?

      4
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    • ...
      Рейтинг: +3985

      neveldomha 2 часа назад

      Лучше уж из космоса смотреть на футбол из канализации. По крайней мере не воняет.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +13591

      Cleaner 2 часа назад

      А я РЖУ над МАКАРОВЫМИ, которые себя ФУТБОЛИСТАМИ считают!!!!!!!!.............)))))))))))))))))))))))))

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