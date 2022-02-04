Макаров: «Смеюсь над диванными аналитиками. Люди смотрят футбол из космоса»

Полузащитник «Динамо» Денис Макаров высказался о критике в свой адрес.

— Тебя бесят диванные аналитики?

— Нет, я над ними просто смеюсь. Последние полгода-год я вообще стараюсь дистанцироваться от всего этого. Я ограничил доступ в «Инстаграм», а остальные соцсети вообще удалил. Не читаю новости — кроме тех, что выкладывает официальный сайт «Динамо». Не забиваю голову ненужной информацией.

— Раньше много негатива получал в комментариях?

— Люди пишут что попало. Смотрят футбол как будто из космоса и позволяют себе тебя поучать или оскорблять. Я к таким людям никак не отношусь — просто не обращаю внимание.

— Когда был моложе, эта злоба расстраивала?

— Наверное, да. Со временем понимаешь, что этим просто не нужно засорять свой мозг. Повзрослел.