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  • Макаров: «Смеюсь над диванными аналитиками. Люди смотрят футбол из космоса»

Макаров: «Смеюсь над диванными аналитиками. Люди смотрят футбол из космоса»

4 февраля 2022, 10:51
19

Полузащитник «Динамо» Денис Макаров высказался о критике в свой адрес.

— Тебя бесят диванные аналитики?

— Нет, я над ними просто смеюсь. Последние полгода-год я вообще стараюсь дистанцироваться от всего этого. Я ограничил доступ в «Инстаграм», а остальные соцсети вообще удалил. Не читаю новости — кроме тех, что выкладывает официальный сайт «Динамо». Не забиваю голову ненужной информацией.

— Раньше много негатива получал в комментариях?

— Люди пишут что попало. Смотрят футбол как будто из космоса и позволяют себе тебя поучать или оскорблять. Я к таким людям никак не отношусь — просто не обращаю внимание.

— Когда был моложе, эта злоба расстраивала?

— Наверное, да. Со временем понимаешь, что этим просто не нужно засорять свой мозг. Повзрослел.

  • Макаров забил 3 гола и отдал 3 ассиста в 15 матчах сезона РПЛ.
  • Его рыночная стоимость – 7 миллионов евро.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Динамо Макаров Денис
Комментарии (19)
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Garrincha58
1643963692
ещё одна звездулька появилась в РПЛ благодаря лимиту а то бы стопудово играл в Иртыше или Камышине
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Fusballer
1643963751
Если бы вы играли для себя во дворе, или бесплатно, то всем было бы пофиг. А так - получаете миллионы уже с 18 лет, но играете плохо, а порой ужасно. И самомнение при этом уходит в космос.
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neveldomha
1643964509
Лучше уж из космоса смотреть на футбол из канализации. По крайней мере не воняет.
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derrik2000
1643964654
Макаров, как человек не отягощённый умственной деятельностью, не понимает или не хочет понять, что он бегает по полю ДЛЯ ЗРИТЕЛЕЙ! Что, олигархи будут бабло ВБУХИВАТЬ в команду и клуб, если футбол станет никому не интересен в силу каких-либо причин? Нет конечно! Да. В основном берут для имиджа и чтобы пристроить родственников в какую-то структуру клуба. Ну, чтобы хоть каким-нибудь делом занимался. Или НЕ занимался, но времени свободного поменьше на всякую хрень было. Плюс ещё и зарплата. Это как " брендовый бутик", купленный жене. ))) А если популярность футбола в регионе упадёт до нуля, то и зачем тогда клуб нужен?
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matvei_72
1643964670
Вот в том то и дело , что диванные аналитики лучше разбираются в футболе чем те кто играет в него и получают миллионы долларов...за что, вопрос...
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САДЫЧОК
1643965367
Макаров серый футболист ! Не читает и не смотрит ..говорит ! Клинсманн . каждый свой матч детально разбирал по видео..
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Hektor 84
1643967691
Так а ты и тебе подобные просто диванные игрочишки. Вы уже прикуели своим хамством.
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morgan59
1643969055
Очень странно,что человек получающий зарплату- на два-три порядка выше средне статического россиянина , рассуждает с надменность высокопоставленного чиновника. Печальное зрелище.
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Борисыч1
1643980475
Абсолютно верная позиция. Кстати, отмечу - именно оф. сайт Динамо исключил ЛЮБЫЕ комментарии от посторонних людей. Читай себе новости, относящиеся к Динамо и только. Ни сплетен, ни оценок, ни предположений-фантазий там нет.
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Vitaga
1643981534
молодец. правильное решение. дебилов мнящих себя великими специалистами полно) сидят в своих креслах и ругают всех подряд. читать посты типа семеныча или клинера присутствующих тут вредно для мозга. для игроков тем более.
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