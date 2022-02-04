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  • «Самое время одуматься и отменить Fan ID». Фанаты ЦСКА поддержали бойкот матчей РПЛ

«Самое время одуматься и отменить Fan ID». Фанаты ЦСКА поддержали бойкот матчей РПЛ

4 февраля 2022, 10:25
13

Объединение болельщиков ЦСКА RBW объявило о бойкоте матчей, на которых будет действовать система Fan ID.

«1. Мы ни при каких условиях не станем оформлять Fan ID. А каждый «фанат», кто будет участником этой системы, станет персоной нон-грата для нашего движения.

2. Мы не будем посещать спортивные мероприятия, где действует система Fan ID. То есть никаких «вписок» и прочих уловок – это вопрос принципа.

3. Мы требуем от принимавших этот закон задуматься об очевидных последствиях его будущего использования на практике. Самое время одуматься и отменить его.

4. Фанаты ЦСКА продолжат поддерживать армейских спортсменов в тех турнирах и видах спорта, где не потребуется «паспорт болельщика». Информация об этих мероприятиях будет появляться на ресурсах фанатских коллективов и объединений, а также клуба болельщиков RBWorld. Фан-движение ЦСКА будет жить и действовать!

Фанат проходил огонь, воду и «живые коридоры», ковал идеологию и традиции. Его травили по-разному – клеветой, запретами, абсурдными стереотипами. Но его голос и знамeна во все времена были главным украшением российского футбола.

С появлением Fan ID среди любителей игры миллионов без доказательств, разбирательств и объяснений начнется глобальная чистка тех, кого система сочтет «угрозой безопасности государства». Это коснeтся всех – от ультрас с сотнями выездов за спиной до посетителей семейных секторов и VIP-лож.

Мы призываем разделить нашу позицию каждого армейца!» – говорится в заявлении RBW.

  • О бойкоте матчей из-за Fan ID объявили фанаты «Спартака», «Локомотива», «Зенита», «Ростова», «Химок» и «Крыльев Советов» и других команд.
  • Закон должен вступить в силу с 1 июня.

Футболистов и тренеров обяжут оформлять Fan ID. Без него не пустят на стадион («РБ Спорт»)

РПЛ попросила игроков не высказываться на тему Fan ID («РБ Спорт»)

Депутат Терюшков: «Фанаты бойкотируют Fan ID? Значит, будут смотреть футбол по телевизору»

Источник: сайт RBW
Россия. Премьер-лига ЦСКА
Комментарии (13)
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R_a_i_n
1643959603
Молодцы.
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Красногорск_Фан
1643960274
"Это коснeтся всех – от ультрас с сотнями выездов за спиной до посетителей семейных секторов и VIP-лож." вот это верно. Ты виноват уж тем что хочется мне кушать (с)
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Добрый Бобер
1643961771
Так держать!
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NewLife
1643962439
Правильный стук копыт)
Ответить
моэм
1643963778
На западе всё население "под колпаком" ...под "колпаком" США , поскольку они управляют интернетом , ЦБ России и много ещё чем ...введение в России FAN ID - одна из составляющих этого "колпака" ... думаю QR code + FAN ID , пока пилотные проекты ЦРУ , как подвести Россию под "колпак" ... им в помощь депутаты ГД , принимающие этот закон , потому что больше половины депутатов ГД имеющие виллы и счета на западе и являются гражданами США , Британии и ЕС ... народу России придётся туго ...но мы будем бороться и с западом и с предателями , коих в России развелось выше крыши.
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Hektor 84
1643967445
Долго кони молчали
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BarStep
1643973807
"Мы требуем.." ! Нда, совсем без берегов чуваки.. Вы же не стенке со спамовскими., але..
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