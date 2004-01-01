Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Не только Бэйл. Знаете ли вы всех игроков сборной Уэльса?
    Не только Бэйл. Знаете ли вы всех игроков сборной Уэльса?
    2 Тест: слова философа или футболиста?
    Тест: слова философа или футболиста?
    3 Тест: реальный заголовок желтой прессы или выдумка?
    Тест: реальный заголовок желтой прессы или выдумка?

    «Самое время одуматься и отменить Fan ID». Фанаты ЦСКА поддержали бойкот матчей РПЛ

    Объединение болельщиков ЦСКА RBW объявило о бойкоте матчей, на которых будет действовать система Fan ID.

    «1. Мы ни при каких условиях не станем оформлять Fan ID. А каждый «фанат», кто будет участником этой системы, станет персоной нон-грата для нашего движения.

    2. Мы не будем посещать спортивные мероприятия, где действует система Fan ID. То есть никаких «вписок» и прочих уловок – это вопрос принципа.

    3. Мы требуем от принимавших этот закон задуматься об очевидных последствиях его будущего использования на практике. Самое время одуматься и отменить его.

    4. Фанаты ЦСКА продолжат поддерживать армейских спортсменов в тех турнирах и видах спорта, где не потребуется «паспорт болельщика». Информация об этих мероприятиях будет появляться на ресурсах фанатских коллективов и объединений, а также клуба болельщиков RBWorld. Фан-движение ЦСКА будет жить и действовать!

    Фанат проходил огонь, воду и «живые коридоры», ковал идеологию и традиции. Его травили по-разному – клеветой, запретами, абсурдными стереотипами. Но его голос и знамeна во все времена были главным украшением российского футбола.

    С появлением Fan ID среди любителей игры миллионов без доказательств, разбирательств и объяснений начнется глобальная чистка тех, кого система сочтет «угрозой безопасности государства». Это коснeтся всех – от ультрас с сотнями выездов за спиной до посетителей семейных секторов и VIP-лож.

    Мы призываем разделить нашу позицию каждого армейца!» – говорится в заявлении RBW.

    • О бойкоте матчей из-за Fan ID объявили фанаты «Спартака», «Локомотива», «Зенита», «Ростова», «Химок» и «Крыльев Советов» и других команд.
    • Закон должен вступить в силу с 1 июня.

    Футболистов и тренеров обяжут оформлять Fan ID. Без него не пустят на стадион («РБ Спорт»)

    РПЛ попросила игроков не высказываться на тему Fan ID («РБ Спорт»)

    Депутат Терюшков: «Фанаты бойкотируют Fan ID? Значит, будут смотреть футбол по телевизору»

    Источник: сайт RBW

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 10:25
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +28047

      silver29 2 минуты назад

      Суть протеста не поддержка беспорядков, а то, что болельщик не потенциальный преступник которому надо поставить клеймо (((((

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3544

      Красногорск_Фан 11 минут назад

      "Это коснeтся всех – от ультрас с сотнями выездов за спиной до посетителей семейных секторов и VIP-лож." вот это верно. Ты виноват уж тем что хочется мне кушать (с)

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2309

      ПалкоВводецъ 17 минут назад

      Наконец то и до конюшни дошло, когда все клубы давно сказали ФИ этому АЙ ДИ. Гыгыгы

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6086

      R_a_i_n 22 минуты назад

      Молодцы.

      3
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    93685
    #3
    Рубик Докоян
    77207
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68664
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru