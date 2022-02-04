«Самое время одуматься и отменить Fan ID». Фанаты ЦСКА поддержали бойкот матчей РПЛ

Объединение болельщиков ЦСКА RBW объявило о бойкоте матчей, на которых будет действовать система Fan ID.

«1. Мы ни при каких условиях не станем оформлять Fan ID. А каждый «фанат», кто будет участником этой системы, станет персоной нон-грата для нашего движения.

2. Мы не будем посещать спортивные мероприятия, где действует система Fan ID. То есть никаких «вписок» и прочих уловок – это вопрос принципа.

3. Мы требуем от принимавших этот закон задуматься об очевидных последствиях его будущего использования на практике. Самое время одуматься и отменить его.

4. Фанаты ЦСКА продолжат поддерживать армейских спортсменов в тех турнирах и видах спорта, где не потребуется «паспорт болельщика». Информация об этих мероприятиях будет появляться на ресурсах фанатских коллективов и объединений, а также клуба болельщиков RBWorld. Фан-движение ЦСКА будет жить и действовать!

Фанат проходил огонь, воду и «живые коридоры», ковал идеологию и традиции. Его травили по-разному – клеветой, запретами, абсурдными стереотипами. Но его голос и знамeна во все времена были главным украшением российского футбола.

С появлением Fan ID среди любителей игры миллионов без доказательств, разбирательств и объяснений начнется глобальная чистка тех, кого система сочтет «угрозой безопасности государства». Это коснeтся всех – от ультрас с сотнями выездов за спиной до посетителей семейных секторов и VIP-лож.

Мы призываем разделить нашу позицию каждого армейца!» – говорится в заявлении RBW.

О бойкоте матчей из-за Fan ID объявили фанаты «Спартака», «Локомотива», «Зенита», «Ростова», «Химок» и «Крыльев Советов» и других команд.

Закон должен вступить в силу с 1 июня.

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