Дзюба ведет переговоры с «Фенербахче» (Takvim)

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Нападающий «Зенита» Артем Дзюба может продолжить карьеру в Турции.
В услугах 33-летнего россиянина заинтересован «Фенербахче».
Стороны уже провели переговоры о возможности летнего перехода на правах свободного агента.
- В этом сезоне Дзюба провел 24 матча, забил 10 голов и сделал 9 ассистов.
- В июне истечет контракт форварда с «Зенитом».
- Его рыночная стоимость – 9 миллионов евро.
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