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    Дзюба ведет переговоры с «Фенербахче» (Takvim)

    Нападающий «Зенита» Артем Дзюба может продолжить карьеру в Турции.

    В услугах 33-летнего россиянина заинтересован «Фенербахче».

    Стороны уже провели переговоры о возможности летнего перехода на правах свободного агента.

    • В этом сезоне Дзюба провел 24 матча, забил 10 голов и сделал 9 ассистов.
    • В июне истечет контракт форварда с «Зенитом».
    • Его рыночная стоимость – 9 миллионов евро.

    «Зенит» не рассматривает вариант с уходом Дзюбы («Матч ТВ»)

    Дзюба, Сергеев и Юри Алберто – в заявке «Зенита» на Лигу Европы

    «Сегодня не Дзюбиньо, а Дзюбинатор!» «Зенит» показал, как Дзюба тренируется на сборе

    Источник: Takvim

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    Сегодня, 14:54
    Комментарии24
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      Рейтинг: +15852

      Garrincha58 5 минут назад

      до первого апреля ещё два месяца

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10615

      playsh 18 минут назад

      Турок,он и в Питере турок,зачем дислокацию менять.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +352

      Дубина 31 минуту назад

      Дзюба у

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +352

      Дубина 32 минуты назад

      Зачем Туркам дрочильник?
      Может они еще не видели ролика???

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +20606

      JTherry > Дубина 25 минут назад

      здюпу в тик-токе заблокировали из-за этого самого "ролика"...)

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2280

      acor94 58 минут назад

      Лучше бы остался в России и перешёл в Сочи. А к нему Кокорина. Вот это связка будет!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +6099

      R_a_i_n 1 час назад

      Держим пальцы скрещенными. Хоть отдохнем от этого дурачка.

      5
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      Рейтинг: +9185

      "supermax" > R_a_i_n 35 минут назад

      Или начнёт че-нить интересное рассказывать о том как к нему плохо все относились и что он вынужден был уйти

      1
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      Рейтинг: +473

      Янвapь 69 1 час назад

      Рукой ?

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +5861

      Semenycch 1 час назад

      Это все ложь.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +20606

      JTherry > Semenycch 1 час назад

      точно такая же "ложь" была и с Азмуном, а потом раз - и он в Байере, детская неожиданность...)

      4
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      Рейтинг: +9185

      "supermax" > JTherry 55 минут назад

      Оставь бедолагу...ему итак недолго осталось... Щас чуба уедет и следом за ним кукуха семеныча

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +3703

      serppion 1 час назад

      Теперь, турки, вешайте замки в своих раздевалках и не держите деньги в карманах!

      4
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      ...
      Рейтинг: +11982

      Fusballer > serppion 1 час назад

      И мыло в душе не роняйте.

      6
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    • ...
      Рейтинг: +2358

      ПалкоВводецъ 1 час назад

      Это хорошая новость. Пожелаю успехов Дзюбинатору. "Мавр сделал своё дело , мавр может уходить". Все приветы Фердуну голами переданы. Гыгыгы

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