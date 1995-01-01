«Спартак», «Локомотив» и «Сочи» интересуются опорником «Ньюкасла» Хэйденом

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    Также на хавбека, которого не заявили на вторую часть сезона, претендуют «Базель», «Спарта» и «Галатасарай».

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    • Его рыночная стоимость – 10 миллионов евро.

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    Источник: Teamtalk

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    Сегодня, 18:59
    Комментарии4
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    • ...
      Рейтинг: +3825

      PAREVG. 18 минут назад

      Очень хороший и нужный игрок, который не просто на лавке сидел, а вообще остался вне заявки.
      Такому место только в ФНЛ.

      1
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      Рейтинг: +2424

      ПалкоВводецъ 31 минуту назад

      из команды аутсайдера в команду аутсайдер из Тарасовки. гыгыгы

      4
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    • ...
      Рейтинг: +633

      sined1951 37 минут назад

      Зачем он нужен. Из команды-аутсайдера АПЛ да еще из заявки Ньюкасла исключен. Явно шлак.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9196

      "supermax" 46 минут назад

      хмм...на сказку больше смахивает

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