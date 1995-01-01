«Спартак», «Локомотив» и «Сочи» интересуются опорником «Ньюкасла» Хэйденом

Опорный полузащитник «Ньюкасла» Айзек Хэйден может продолжить карьеру в России.

26-летний англичанин интересен «Спартаку», «Локомотиву» и «Сочи».

Также на хавбека, которого не заявили на вторую часть сезона, претендуют «Базель», «Спарта» и «Галатасарай».

В этом сезоне Хэйден забил 1 гол в 14 матчах.

Его рыночная стоимость – 10 миллионов евро.

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