Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: какой клуб РФПЛ купит вас этим летом?
    Тест: какой клуб РФПЛ купит вас этим летом?
    2 Тест: угадай футболиста по его родителям
    Тест: угадай футболиста по его родителям
    3 Тест: с каким футболистом вы должны были встретить Новый год?
    Тест: с каким футболистом вы должны были встретить Новый год?

    Пономарев: «Чернов будет для «Спартака» достойной заменой Жиго»

    Экс-игрок сборной СССР Владимир Пономарев оценил трансфер защитника «Крыльев Советов» Никиты Чернова в «Спартак». Он состоится летом.

    «Чернов – хороший и фактурный парень. Не знаю, почему армейцы так раздают воспитанников. Для «Спартака» же это хорошее приобретение. Никита бы пригодился ЦСКА, это неплохой защитник, конечно, с ним надо поработать, пока сыроват.

    Думаю, Чернов впишется в состав «Спартака». Сам не понимаю, почему ЦСКА так разбазаривает своих воспитанников. Жалко ребят. Конечно, Никита будет заменой Самуэлю Жиго. У Самуэля же были ошибки, мне не нравилось, как он играет в обороне. Жиго подключался в атаку, но это не его дело. Прямые функции Самуэля – оборонительные, сумел подключиться — хорошо, но оборона страдает. Чернов будет достойной заменой Жиго», – сказал Пономарев.

    • Чернов – воспитанник ЦСКА.
    • За «Крылья» он выступает с июля 2019 года, провел 76 матчей, забил 5 голов и сделал 4 ассиста.
    • Рыночная стоимость россиянина – 1,7 миллиона евро.

    Вайсс-старший: «Всегда болел за «Спартак», у него лучшие фанаты в России»

    «Спартак», «Локомотив» и «Сочи» интересуются опорником «Ньюкасла» Хэйденом

    Корниленко – об уходе Чернова: «Пока не можем конкурировать со «Спартаком» и «Зенитом»

    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 19:08
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +6113

      R_a_i_n 20 минут назад

      Просто смех.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +93717

      zigbert 37 минут назад

      Может быть громко сказано что он сразу заменит Жиго но все же он защитник добротный. Посмотрим какое место ему отведет Ваноли.

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    93685
    #3
    Рубик Докоян
    77207
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68664
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru