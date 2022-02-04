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  • Пономарев: «Чернов будет для «Спартака» достойной заменой Жиго»

Пономарев: «Чернов будет для «Спартака» достойной заменой Жиго»

4 февраля 2022, 19:08
9

Экс-игрок сборной СССР Владимир Пономарев оценил трансфер защитника «Крыльев Советов» Никиты Чернова в «Спартак». Он состоится летом.

«Чернов – хороший и фактурный парень. Не знаю, почему армейцы так раздают воспитанников. Для «Спартака» же это хорошее приобретение. Никита бы пригодился ЦСКА, это неплохой защитник, конечно, с ним надо поработать, пока сыроват.

Думаю, Чернов впишется в состав «Спартака». Сам не понимаю, почему ЦСКА так разбазаривает своих воспитанников. Жалко ребят. Конечно, Никита будет заменой Самуэлю Жиго. У Самуэля же были ошибки, мне не нравилось, как он играет в обороне. Жиго подключался в атаку, но это не его дело. Прямые функции Самуэля – оборонительные, сумел подключиться — хорошо, но оборона страдает. Чернов будет достойной заменой Жиго», – сказал Пономарев.

  • Чернов – воспитанник ЦСКА.
  • За «Крылья» он выступает с июля 2019 года, провел 76 матчей, забил 5 голов и сделал 4 ассиста.
  • Рыночная стоимость россиянина – 1,7 миллиона евро.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Крылья Советов Чернов Никита
Комментарии (9)
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zigbert
1643991292
Может быть громко сказано что он сразу заменит Жиго но все же он защитник добротный. Посмотрим какое место ему отведет Ваноли.
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R_a_i_n
1643992278
Просто смех.
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alefreddy
1643997321
страховка от ухода Жиго
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JTherry
1643999272
"Чернов – хороший и фактурный парень..." ...всего 175 см рост и вес 68 кг, где Пономарев увидел "фактурность"..?) Жиго ему будет трудно заменить, но пока будет играть в Крыльях надо будет внимательнее к нему приглядеться, в основном составе играет постоянно у Осинькина...
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Hektor 84
1644001950
А с чего вдруг конявому должна нравиться игра Жиго? Допускал ошибки и подключался в атаку! Да тебе какое дело товарищ? Не нравилось ему. А игра ослятни тебя впечатляет? И как действуют защитники ослятни при обороне? Иди нах лезешь туда куда бобики куй не совали.
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Plyash
1644003869
Свежо предание,да верится с трудом - в сравнении с Жиго хлюпенький дюже... А так-то позицию чует,техничный,только вес нагулять.
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Niko
1644120295
Вот те новости... в цска он выглядел крайне посредственно. В крыльях чуть лучше. Ну что ж, посмотрим как казачок проявит себя в стане не приятиля.
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