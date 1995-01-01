Пономарев: «Чернов будет для «Спартака» достойной заменой Жиго»

Экс-игрок сборной СССР Владимир Пономарев оценил трансфер защитника «Крыльев Советов» Никиты Чернова в «Спартак». Он состоится летом.

«Чернов – хороший и фактурный парень. Не знаю, почему армейцы так раздают воспитанников. Для «Спартака» же это хорошее приобретение. Никита бы пригодился ЦСКА, это неплохой защитник, конечно, с ним надо поработать, пока сыроват.

Думаю, Чернов впишется в состав «Спартака». Сам не понимаю, почему ЦСКА так разбазаривает своих воспитанников. Жалко ребят. Конечно, Никита будет заменой Самуэлю Жиго. У Самуэля же были ошибки, мне не нравилось, как он играет в обороне. Жиго подключался в атаку, но это не его дело. Прямые функции Самуэля – оборонительные, сумел подключиться — хорошо, но оборона страдает. Чернов будет достойной заменой Жиго», – сказал Пономарев.

Чернов – воспитанник ЦСКА.

За «Крылья» он выступает с июля 2019 года, провел 76 матчей, забил 5 голов и сделал 4 ассиста.

Рыночная стоимость россиянина – 1,7 миллиона евро.

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