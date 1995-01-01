Спрос на футболки «Брентфорда» вырос в 30 раз после подписания Эриксена (Daily Mail)

Даже не знаю как относится к новости о возврате Эриксена в футбол.
Помню тот матч с финнами. Я , взрослый человек , заплакал когда всё произошло. Кристиан , тебе конечно виднее, но зачем судьбу испытывать ?
«Брентфорд» получил коммерческую выгоду благодаря переходу полузащитника Кристиана Эриксена.
По информации Daily Mail, спрос на клубные футболки после объявления о подписании датчанина вырос в 30 раз.
Только в первые сутки «Брентфорд» получил заказы из 21 страны.
- Эриксен заключил контракт до июня с опцией продления.
- 29-летний датчанин присоединился к клубу АПЛ в качестве свободного агента.
- В июне он пережил остановку сердца во время матча Евро-2020 между сборными Дании и Финляндии (0:1).
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