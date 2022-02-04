Спрос на футболки «Брентфорда» вырос в 30 раз после подписания Эриксена (Daily Mail)

«Брентфорд» получил коммерческую выгоду благодаря переходу полузащитника Кристиана Эриксена.
По информации Daily Mail, спрос на клубные футболки после объявления о подписании датчанина вырос в 30 раз.
Только в первые сутки «Брентфорд» получил заказы из 21 страны.
- Эриксен заключил контракт до июня с опцией продления.
- 29-летний датчанин присоединился к клубу АПЛ в качестве свободного агента.
- В июне он пережил остановку сердца во время матча Евро-2020 между сборными Дании и Финляндии (0:1).
Источник: Daily Mail