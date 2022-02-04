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  • Каттани: «Марсель» заплатит за Жиго 500 тысяч. «Спартак» – первый клуб РПЛ, получивший деньги за игрока, которого уже потерял»

Каттани: «Марсель» заплатит за Жиго 500 тысяч. «Спартак» – первый клуб РПЛ, получивший деньги за игрока, которого уже потерял»

4 февраля 2022, 12:08
6

Спортивный директор «Спартака» Лука Каттани раскрыл сумму трансфера защитника Самуэля Жиго в «Марсель».

«Благодарен «Марселю» за их профессиональное отношение во время переговоров. В итоге мы договорились о продаже сейчас и аренде в «Спартаке» до лета.

Вы спросили о сумме трансфера. Она составит 500 тысяч евро. Думаю, мы стали первым клубом в России, который получил деньги за игрока, которого уже потерял. Считаю, в данной ситуации все было сделано грамотно», – сказал Каттани.

  • Жиго перейдет в «Марсель» летом.
  • С лета в отношении «Марселя» начнет действовать трансферный бан, поэтому они вынуждены были решить вопрос с переходом Жиго зимой.
  • В текущем сезоне игрок провел 24 матча, забил 1 гол и сделал 1 ассист.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Марсель Спартак Жиго Самуэль
Комментарии (6)
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Беспонтий
1643966018
грамотно новой эмблемой заниматься
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Garrincha58
1643970528
у одного поле единственное травяное другие единственные получившие бабки нахаляву тогда о поле осенью и весной Аджоев на вашем поле картошку можно сажать а этот итальянец видно не знает сколько Байер отвалил Зениту за потерянного уже Азмуна
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alefreddy
1643971069
правильно может дела в клубе наладят
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_Marqella_
1643972607
А правильней было бы сказать, вы взяли в аренду на пол года за 500к нематевированного игрока..
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