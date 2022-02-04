Каттани: «Марсель» заплатит за Жиго 500 тысяч. «Спартак» – первый клуб РПЛ, получивший деньги за игрока, которого уже потерял»

Спортивный директор «Спартака» Лука Каттани раскрыл сумму трансфера защитника Самуэля Жиго в «Марсель».

«Благодарен «Марселю» за их профессиональное отношение во время переговоров. В итоге мы договорились о продаже сейчас и аренде в «Спартаке» до лета.

Вы спросили о сумме трансфера. Она составит 500 тысяч евро. Думаю, мы стали первым клубом в России, который получил деньги за игрока, которого уже потерял. Считаю, в данной ситуации все было сделано грамотно», – сказал Каттани.