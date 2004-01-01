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    Каттани: «Марсель» заплатит за Жиго 500 тысяч. «Спартак» – первый клуб РПЛ, получивший деньги за игрока, которого уже потерял»

    Спортивный директор «Спартака» Лука Каттани раскрыл сумму трансфера защитника Самуэля Жиго в «Марсель».

    «Благодарен «Марселю» за их профессиональное отношение во время переговоров. В итоге мы договорились о продаже сейчас и аренде в «Спартаке» до лета.

    Вы спросили о сумме трансфера. Она составит 500 тысяч евро. Думаю, мы стали первым клубом в России, который получил деньги за игрока, которого уже потерял. Считаю, в данной ситуации все было сделано грамотно», – сказал Каттани.

    • Жиго перейдет в «Марсель» летом.
    • С лета в отношении «Марселя» начнет действовать трансферный бан, поэтому они вынуждены были решить вопрос с переходом Жиго зимой.
    • В текущем сезоне игрок провел 24 матча, забил 1 гол и сделал 1 ассист.

    Каттани: «Спартак» повторно заявил Жиго на Лигу Европы и потерял один слот»

    «Спартак» получил за Жиго 2 миллиона (Transfermarkt)

    Официально: Жиго летом уйдет в «Марсель»

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 12:08
    Комментарии6
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      Рейтинг: +4436

      _Marqella_ 8 минут назад

      А правильней было бы сказать, вы взяли в аренду на пол года за 500к нематевированного игрока..

      0
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      Рейтинг: +693

      alefreddy 34 минуты назад

      правильно может дела в клубе наладят

      0
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      Рейтинг: +15850

      Garrincha58 43 минуты назад

      у одного поле единственное травяное другие единственные получившие бабки нахаляву тогда о поле осенью и весной Аджоев на вашем поле картошку можно сажать а этот итальянец видно не знает сколько Байер отвалил Зениту за потерянного уже Азмуна

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      Рейтинг: +14555

      KLIM777 1 час назад

      очередной пустозвон. игрок продан, но взяли в аренду, но он потерян

      0
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      Рейтинг: +2339

      ПалкоВводецъ 1 час назад

      Жиго решил реанимировать карьеру футболиста после свиней. Гыгыгы

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +462

      Беспонтий 1 час назад

      грамотно
      новой эмблемой заниматься

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