Язиджи: «Уже успел полюбить ЦСКА. Буду максимально отдавать себя на поле»

Новичок ЦСКА Юсуф Язиджи рассказал о том, как проходят его первые сборы с московским клубом.

– Успеете набрать кондиции и игровой тонус к официальным матчам?

– Да, конечно! В этом нет никаких сомнений.

– Вы провели в ЦСКА уже достаточно времени, чтобы поделиться первыми впечатлениями.

– Хочу сказать, что уже успел полюбить ЦСКА. На поле я буду отдавать себя максимально, насколько это возможно. Если говорить о сборах, то здесь мы усердно работаем, чтобы подойти к возобновлению сезона полностью готовыми. Думаю, мы успешно справимся с этой задачей.