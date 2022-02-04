Язиджи: «Уже успел полюбить ЦСКА. Буду максимально отдавать себя на поле»

Новичок ЦСКА Юсуф Язиджи рассказал о том, как проходят его первые сборы с московским клубом.
– Успеете набрать кондиции и игровой тонус к официальным матчам?
– Да, конечно! В этом нет никаких сомнений.
– Вы провели в ЦСКА уже достаточно времени, чтобы поделиться первыми впечатлениями.
– Хочу сказать, что уже успел полюбить ЦСКА. На поле я буду отдавать себя максимально, насколько это возможно. Если говорить о сборах, то здесь мы усердно работаем, чтобы подойти к возобновлению сезона полностью готовыми. Думаю, мы успешно справимся с этой задачей.
- ЦСКА арендовал Язиджи у «Лилля» до конца сезона за 350 тысяч евро.
- У клуба есть право выкупа игрока за 12 миллионов евро.
Источник: Bobsoccer