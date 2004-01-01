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    Язиджи: «Уже успел полюбить ЦСКА. Буду максимально отдавать себя на поле»

    Новичок ЦСКА Юсуф Язиджи рассказал о том, как проходят его первые сборы с московским клубом.

    – Успеете набрать кондиции и игровой тонус к официальным матчам?

    – Да, конечно! В этом нет никаких сомнений.

    – Вы провели в ЦСКА уже достаточно времени, чтобы поделиться первыми впечатлениями.

    – Хочу сказать, что уже успел полюбить ЦСКА. На поле я буду отдавать себя максимально, насколько это возможно. Если говорить о сборах, то здесь мы усердно работаем, чтобы подойти к возобновлению сезона полностью готовыми. Думаю, мы успешно справимся с этой задачей.

    • ЦСКА арендовал Язиджи у «Лилля» до конца сезона за 350 тысяч евро.
    • У клуба есть право выкупа игрока за 12 миллионов евро.

    Алексей Березуцкий: «Язиджи и Медина сыграли просто великолепно»

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    Источник: Bobsoccer

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +11974

      Fusballer 1 час назад

      Значит денежка на карточку пришла.

      1
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      Рейтинг: +11

      6pbIH > Fusballer 28 минут назад

      На Наташу хватит)

      0
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