Семак: «Вагнер Лав – легенда. Я всегда им восхищался»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о форварде «Мидтьюлланда» Вагнере Лаве после товарищеского матча между командами.

– А как вам Вагнер Лав?

– Великолепный. Я всегда им восхищался. Таких игроков в России не так много, по крайней мере, было при мне. Он и человек прекрасный. Я горжусь знакомством с ним.

Желаю ему футбольного долголетия, радовать болельщиков своим мастерством, интеллектом, дружелюбностью. Он очень позитивный человек, легенда.