Семак: «Вагнер Лав – легенда. Я всегда им восхищался»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о форварде «Мидтьюлланда» Вагнере Лаве после товарищеского матча между командами.
– А как вам Вагнер Лав?
– Великолепный. Я всегда им восхищался. Таких игроков в России не так много, по крайней мере, было при мне. Он и человек прекрасный. Я горжусь знакомством с ним.
Желаю ему футбольного долголетия, радовать болельщиков своим мастерством, интеллектом, дружелюбностью. Он очень позитивный человек, легенда.
- Семак и Вагнер Лав вместе играли за ЦСКА в 2004 году.
- Бразилец перешел в «Мидтьюлланд» 20 января в качестве свободного агента.
- «Зенит» победил в товарищеском матче со счетом 1:0.
Источник: сайт «Зенита»