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    Семак: «Вагнер Лав – легенда. Я всегда им восхищался»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о форварде «Мидтьюлланда» Вагнере Лаве после товарищеского матча между командами.

    – А как вам Вагнер Лав?

    – Великолепный. Я всегда им восхищался. Таких игроков в России не так много, по крайней мере, было при мне. Он и человек прекрасный. Я горжусь знакомством с ним.

    Желаю ему футбольного долголетия, радовать болельщиков своим мастерством, интеллектом, дружелюбностью. Он очень позитивный человек, легенда.

    • Семак и Вагнер Лав вместе играли за ЦСКА в 2004 году.
    • Бразилец перешел в «Мидтьюлланд» 20 января в качестве свободного агента.
    • «Зенит» победил в товарищеском матче со счетом 1:0.

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    Источник: сайт «Зенита»

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    03.02.2022 23:09
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