Семак – о дебюте Алберто и Адамова за «Зенит»: «Сыграли неплохо, дальше они будут только прогрессировать»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил дебют новичков команды Арсена Адамова и Юри Алберто.

Оба футболиста поучаствовали в товарищеском матче с датским «Мидтьюлландом».

Петербуржцы победили со счетом 1:0.

– Довольны дебютом Юри Алберто и Адамова?

– Они сыграли неплохо. Как и вся команда, они пока не совсем готовы в функциональном плане. Но сама игра, понимание каких-то аспектов – налаживаются. Дальше эти игроки будут только прогрессировать.

– Насколько Юри сегодня выполнил задачу на игру? Он играл на той позиции, где вы его видите?

– Да, хотя он способен выйти и на позиции атакующего флангового игрока, и сыграть в центре. Сегодня у него был момент, он заряжен на удар. Он проделал много открываний, действовал неплохо.