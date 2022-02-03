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    Семак – о дебюте Алберто и Адамова за «Зенит»: «Сыграли неплохо, дальше они будут только прогрессировать»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил дебют новичков команды Арсена Адамова и Юри Алберто.

    • Оба футболиста поучаствовали в товарищеском матче с датским «Мидтьюлландом».
    • Петербуржцы победили со счетом 1:0.

    – Довольны дебютом Юри Алберто и Адамова?

    – Они сыграли неплохо. Как и вся команда, они пока не совсем готовы в функциональном плане. Но сама игра, понимание каких-то аспектов – налаживаются. Дальше эти игроки будут только прогрессировать.

    – Насколько Юри сегодня выполнил задачу на игру? Он играл на той позиции, где вы его видите?

    – Да, хотя он способен выйти и на позиции атакующего флангового игрока, и сыграть в центре. Сегодня у него был момент, он заряжен на удар. Он проделал много открываний, действовал неплохо.

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    Источник: сайт «Зенита»

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