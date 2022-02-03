Каттани: «Спартак» повторно заявил Жиго на Лигу Европы и потерял один слот»

Спортивный директор «Спартака» Лука Каттани объяснил, почему московский клуб дозаявил всего двух новичков на Лигу Европы.

«На момент определения стратегии перед открытием зимнего трансферного окна мы еще не знали, чем разрешится ситуация с Самуэлем Жиго. Этот случай потребовал особенного подхода. Мы понимали, что такая сделка ограничит нашу дозаявку в список А до двух игроков.

Однако, учитывая интересы игрока, мы не имели права лишать его возможности сделать новый важный шаг в карьере.

Необходимо было выполнить три условия: укрепить команду футболистами, способными давать результат уже сейчас; сделать задел на будущее, пригласив перспективных молодых ребят; отдать должное Самуэлю, который уже дал многое клубу и может дать еще.

Согласно правилам, нам пришлось повторно заявить Жиго и потерять из-за этого один слот в заявке. Однако важно понимать, что все сделки, совершенные нами в последние недели, — это часть более широкой и глубокой стратегии, которую мы продолжим реализовывать в летнее трансферное окно.

И уже этой зимой мы постарались действовать на рынке максимально оперативно, чтобы обеспечить необходимые баланс и стабильность состава», – сказал Каттани.